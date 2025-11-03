Nữ sinh viên 18 tuổi bất ngờ đột quỵ khi đang tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường

Trong lúc tham gia một hoạt động ngoại khóa cuối tuần tại trường đại học ở Hà Nội, một nữ sinh 18 tuổi bất ngờ ngã quỵ trước sự hoảng hốt của bạn bè.

Nữ sinh 18 tuổi bị đột quỵ được cấp cứu kịp thời, hiện đang hồi phục tốt

Nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh, một dạng đột quỵ não ở người trẻ.

Đến sáng 3-11, sau một tuần điều trị tích cực tại Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), nữ sinh đã tỉnh táo, nói chuyện được, có thể cử động chân tay, tuy nhiên vẫn chưa thể tự đi lại bình thường. Bệnh nhân sẽ tiếp tục tập phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết thời tiết chuyển lạnh khiến số bệnh nhân đột quỵ gia tăng, đồng thời bệnh có xu hướng trẻ hóa, trong đó nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Đáng chú ý, thời tiết lạnh không chỉ gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp, mà còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não và nhồi máu não.

"Ở người trẻ, đột quỵ thường bắt nguồn từ dị dạng mạch máu não bẩm sinh, cùng lối sống thiếu khoa học như thức khuya, căng thẳng kéo dài và ít vận động"- bác sĩ Dũng cảnh báo.

Theo bác sĩ Dũng, nghiên cứu tại hơn 10 trung tâm trên cả nước với hơn 3.000 bệnh nhân cho thấy chỉ khoảng 22–25% người bệnh được đưa đến viện trong "giờ vàng" - 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng.

Theo các bác sĩ, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện sớm vẫn thấp, làm giảm hiệu quả điều trị. Vì vậy, ngành y tế đang tăng cường truyền thông giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu và nguy cơ đột quỵ, trong đó Trung tâm Đột quỵ đã xây dựng bộ video tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận 12.000-13.000 ca, chủ yếu là bệnh nhân nặng, phức tạp chuyển từ tuyến dưới.

Với các tiến bộ y học, đội ngũ bác sĩ phối hợp liên khoa triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu như tái tưới máu não bằng thuốc tiêu huyết khối, kiểm soát thân nhiệt theo đích, dẫn lưu não thất, siêu âm Doppler xuyên sọ và theo dõi áp lực nội sọ xâm lấn hoặc không xâm lấn. Nhiều trường hợp đến muộn vẫn có cơ hội cải thiện đáng kể nhờ các phương pháp điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng sớm.