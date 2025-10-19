Nghệ An: Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 6 người ngộ độc rượu

Chiều 19-10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang điều trị cấp cứu cho một số người ngộ độc rượu sau cuộc nhậu vào trưa cùng ngày.

Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, chữa trị cho những người ngộ độc rượu.

Trước đó, trưa 19-10, sau khi uống rượu, 6 người ở xã Sơn Lâm (Huyện Thanh Chương cũ) có dấu hiệu bị ngộ độc. Lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã chỉ đạo trạm y tế xã sơ cứu ban đầu, phối hợp công an xã và bệnh viện huy động phương tiện để kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay khi nhận tin báo từ Trạm Y tế xã Sơn Lâm, Bệnh viện Thanh Chương đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện cấp cứu tập trung tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Khoảng 12 giờ trưa, nhóm sáu người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng co giật, hôn mê, có người đã ngừng thở…

Theo BS Phan Nhân Hậu, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê (Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương): “Tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực trước khi chuyển tuyến điều trị chuyên sâu”.

Hiện 2 người bị nhẹ hơn đang được tiếp tục cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Chương, 4 người còn lại đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ngành y tế Nghệ An đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân vụ ngộ độc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm người này có uống rượu thuốc trước khi xuất hiện triệu chứng. Hũ rượu liên quan đã được niêm phong để phục vụ điều tra.