Món ăn quen thuộc hay xuất hiện trong mâm cỗ Tết, là vị thuốc dưỡng tim, bổ máu

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Mộc nhĩ được ví như "máy quét" mạch máu nhờ chứa hàm lượng lớn polysaccharide. Hợp chất này giúp làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Việc duy trì thói quen ăn mộc nhĩ điều độ sẽ giúp mạch máu đàn hồi tốt hơn, giảm áp lực lên thành mạch và bảo vệ trái tim bạn khỏi các nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Ngăn ngừa hình thành cục máu đông

Một trong những đặc tính quý giá nhất của mộc nhĩ là khả năng ức chế sự tập kết tiểu cầu nhờ hoạt chất adenosine. Khác với các thực phẩm thông thường, mộc nhĩ giúp máu lưu thông ổn định hơn, ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông vốn là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn mạch máu não. Đây là thực phẩm đặc biệt có lợi cho người cao tuổi hoặc những người có tiền sử bệnh cao huyết áp.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và chống táo bón

Với hàm lượng chất xơ dồi dào và đặc tính keo nhầy tự nhiên, mộc nhĩ hoạt động như một chất bôi trơn và làm sạch đường ruột hiệu quả. Khi đi vào cơ thể, chất xơ này sẽ hấp thụ nước, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột, giúp đẩy các chất cặn bã ra ngoài dễ dàng hơn. Điều này không chỉ giúp phòng ngừa táo bón mà còn hỗ trợ quá trình thanh lọc độc tố tích tụ trong hệ tiêu hóa sau một ngày dài.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Mộc nhĩ chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch trong cơ thể, đặc biệt là các thực bào. Các hoạt chất sinh học trong loại nấm này thúc đẩy quá trình sản sinh kháng thể, giúp cơ thể tăng khả năng phòng vệ trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường như vi khuẩn, virus và các gốc tự do. Ăn mộc nhĩ thường xuyên là giải pháp tự nhiên để nâng cao sức đề kháng, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa.

Bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn sắt thực vật thì mộc nhĩ chính là lựa chọn hàng đầu, với hàm lượng sắt cao gấp nhiều lần so với thịt động vật hay các loại rau xanh khác. Sắt là thành phần thiết yếu để tạo nên huyết sắc tố (hemoglobin), giúp vận chuyển oxy đến các tế bào. Việc bổ sung mộc nhĩ vào thực đơn sẽ giúp cải thiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt và mệt mỏi do thiếu máu, đồng thời nuôi dưỡng làn da hồng hào, khỏe mạnh từ bên trong.

Chống oxy hóa và hỗ trợ làm đẹp da

Hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong mộc nhĩ giúp trung hòa các gốc tự do – thủ phạm chính gây ra quá trình lão hóa tế bào. Các hợp chất này không chỉ bảo vệ các cơ quan nội tạng mà còn tác động tích cực đến làn da, giúp làm mờ các vết thâm nám và tàn nhang. Ngoài ra, sự hiện diện của các vitamin nhóm B trong mộc nhĩ còn hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, mang lại vẻ tươi trẻ và mịn màng cho người sử dụng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng lành mạnh

Mộc nhĩ là thực phẩm tuyệt vời cho những người đang trong chế độ giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Với đặc điểm cực kỳ ít calo nhưng lại giàu chất xơ dẻo, mộc nhĩ tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế thèm ăn và giảm việc nạp quá nhiều năng lượng vào cơ thể. Hơn nữa, khả năng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo dư thừa của nó giúp quá trình chuyển hóa diễn ra hiệu quả hơn, hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu cân nặng một cách an toàn.