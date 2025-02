Khăng khăng giữ 1 thói quen, người phụ nữ phải chạy thận suốt đời

Suy thận mạn tính phát triển dần dần và có thể không gây triệu chứng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, khi bệnh tiến triển, nhiều triệu chứng xuất hiện do thận suy giảm khả năng lọc chất thải và dư thừa chất lỏng. 1. Mệt mỏi và suy nhược: Do thiếu máu và tích tụ độc tố trong máu. 2. Phù nề: Giữ nước gây sưng chân, mắt cá chân, bàn chân và quanh mắt. 3. Thay đổi khi tiểu tiện: Đi tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, nước tiểu có bọt hoặc có máu. 4. Khó thở: Do tích tụ dịch trong phổi hoặc thiếu máu. 5. Huyết áp cao: Chức năng thận kém ảnh hưởng đến việc điều hòa huyết áp. 6. Chán ăn và buồn nôn: Độc tố tích tụ trong máu có thể gây buồn nôn, nôn mửa và chán ăn. 7. Ngứa da: Mất cân bằng khoáng chất và tích tụ chất thải có thể gây ngứa dai dẳng. 8. Chuột rút cơ bắp: Rối loạn điện giải có thể gây co cứng và yếu cơ. Phát hiện sớm và điều trị bằng cách thay đổi lối sống, dùng thuốc có thể giúp làm chậm tiến trình bệnh.