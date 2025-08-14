Danh sách các nước có tỷ lệ người sống thọ nhất hé lộ số cụ 100 tuổi ở Việt Nam

Theo cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc được Daily Mail sử dụng để phân tích, hiện có gần 600.000 người trăm tuổi trên toàn thế giới. Trong số này, phần lớn - khoảng 120.000 người - đang sinh sống tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, nếu tính về tỷ lệ người trăm tuổi trên 100.000 dân, Monaco mới là quốc gia dẫn đầu với khoảng cách rất lớn so với các nước còn lại. Phân tích cho thấy, cứ 100.000 cư dân tại “thiên đường của giới tỷ phú” này có gần 950 người trên 100 tuổi.

Nhật Bản và Uruguay cũng nằm trong nhóm dẫn đầu, lần lượt với 98 và 85 người 100 tuổi trên 100.000 dân. Anh xếp hạng 32 trong bảng xếp hạng toàn cầu, với gần 26 người trên 100.000 dân. Mỹ đứng thấp hơn, ở vị trí 46, với tỷ lệ khoảng 20 người 100 tuổi trên 100.000 dân.

Cụ bà Ethel Caterham thọ 115 tuổi. Ảnh: Hallmark Care Home

Thống kê cũng ghi nhận Việt Nam hiện có 7.139 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên, tương ứng tỷ lệ 7 cụ trên 100.000 dân. Dù con số này chưa cao so với nhiều quốc gia khác nhưng đã phản ánh xu hướng gia tăng tuổi thọ tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy có tới 27 quốc gia không ghi nhận bất kỳ người nào sống đến 100 tuổi trong năm 2024. Hầu hết các nước đó thuộc châu Phi và châu Đại Dương, nơi điều kiện sống và chăm sóc y tế còn hạn chế.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Phó giáo sư Dịch tễ học Karin Modig, Viện Karolinska (Thụy Điển) cho rằng những người đạt đến cột mốc 100 tuổi dường như sở hữu khả năng “siêu phàm” trong việc tránh mắc các bệnh nghiêm trọng. Nhận định này xuất phát từ nhiều nghiên cứu cho thấy người trăm tuổi không chỉ sống lâu hơn mà còn duy trì sức khỏe tốt hơn so với những người qua đời ở độ tuổi thấp hơn.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng số người sống đến 100 tuổi chủ yếu nhờ vào những yếu tố tích cực như lối sống lành mạnh hơn, giảm tỷ lệ hút thuốc lá, điều kiện làm việc cải thiện và đặc biệt là sự tiến bộ trong y tế, bao gồm điều trị bệnh tim mạch và chăm sóc sức khỏe dự phòng.

Hiện nay, bà Ethel Caterham, 115 tuổi, được cho là người cao tuổi nhất thế giới. Bà sinh ngày 21/8/1909 tại Shipton Bellinger, thuộc hạt Hampshire (Anh), lớn lên ở Tidworth và hiện sống trong một viện dưỡng lão tại Surrey hơn 50 năm qua.

Người giữ kỷ lục sống thọ nhất từng được ghi nhận trong lịch sử là bà Jeanne Louise Calment, quốc tịch Pháp, với tuổi thọ lên tới 122 năm 164 ngày.

Ngoài ra, nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới cũng từng sống đến hoặc vượt qua cột mốc 100 tuổi. Trong số đó có ngôi sao người Mỹ Kirk Douglas - cha của diễn viên Michael Douglas - qua đời năm 2020 ở tuổi 103; và bà Gloria Stewart - người được nhớ đến nhiều nhất với vai Rose khi về già trong bộ phim Titanic - qua đời năm 2010 ở tuổi 100.