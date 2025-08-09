5 triệu chứng tiềm ẩn cảnh báo suy thận

Bác sĩ Sanman Gowda, Trưởng khoa, chuyên gia tư vấn tiết niệu, Bệnh viện KMC, ở Mangalore, Ấn Độ cho biết suy thận thường liên quan đến hai dấu hiệu điển hình là đau lưng hoặc đi tiểu nhiều. Tuy nhiên, suy thận mạn tính đôi khi còn có những dấu hiệu tiềm ẩn khác mà người bệnh không nhận ra. Nhận biết sớm giúp người bệnh đi khám và điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Tờ Times of India nêu 5 dấu hiệu cảnh báo có thể bạn đang gặp vấn đề về thận, như sau:

Rất mệt mỏi, yếu ớt

Hormone erythropoietin (EPO) do thận sản xuất giúp cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu. Thận bị suy làm giảm sản xuất hormone này khiến cơ thể phụ thuộc vào các tế bào hồng cầu để phân phối oxy đến cả cơ và não. Sụt giảm số lượng tế bào hồng cầu làm giảm nồng độ oxy trong cơ thể, gây mệt mỏi, yếu ớt quá mức dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Tình trạng mệt mỏi này khác với kiểu mệt mỏi thông thường vì nó diễn tiến trong thời gian dài. Mức năng lượng giảm sút khiến các hoạt động hàng ngày khó khăn hơn, buồn ngủ quá nhiều vào ban ngày. Thiếu máu ở bệnh nhân suy thận cũng có khả năng gây mệt mỏi kéo dài.

Sưng ở tay, chân hoặc quanh mắt

Thận hoạt động bình thường cho phép cơ thể loại bỏ muối dư thừa cùng với nước. Suy thận khiến cơ thể không thể duy trì cân bằng chất lỏng (giữ nước), do đó dẫn đến sưng tấy ở nhiều bộ phận như chân, quanh mắt, ngón tay, khiến nhẫn đeo bị chật hoặc mang giày khó khăn. Sưng tấy ở người suy thận có khả năng nặng hơn theo thời gian.

Thay đổi về cảm giác thèm ăn và vị giác

Người bệnh suy thận thường có cảm giác thức ăn có vị mặn, đắng hoặc kim loại. Cảm giác thèm ăn giảm dẫn đến suy nhược dần theo thời gian. Người bị suy thận thường chán ăn do độc tố làm rối loạn hệ tiêu hóa và gián đoạn quá trình truyền tín hiệu lên não. Phát hiện sớm dấu hiệu này rất quan trọng, vì dinh dưỡng hợp lý giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi mắc bệnh.

Khó tập trung hoặc gặp vấn đề trí nhớ

Ở người bệnh suy thận, máu không được lọc đúng cách, tăng nguy cơ tích tụ các chất thải cùng với độc tố. Các chất độc hại trong máu cản trở hoạt động của não, dẫn đến kém tập trung, trí nhớ suy giảm. Não cũng bị ảnh hưởng do thiếu cung cấp oxy máu và sự gia tăng các chất thải gây hại cho hệ thần kinh. Người mắc bệnh thận này thường không thể tập trung suy nghĩ hoặc khó ghi nhớ thông tin chính xác.

Ngứa dai dẳng, không kèm phát ban

Ngứa da do thận bị suy yếu thường không có phát ban hoặc phản ứng rõ ràng. Thận không loại bỏ chất thải đúng cách khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, dẫn đến kích ứng da dữ dội bên dưới bề mặt da. Triệu chứng này gây cảm giác khó chịu, làm gián đoạn giấc ngủ. Do da bị tổn thương do suy thận khác với các phản ứng dị ứng thông thường, người bệnh nên đi khám.