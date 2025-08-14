Sá sùng nướng - món ăn vặt cho khách nhà giàu đến Quan Lạn

Một trong những đặc sản nổi tiếng ở vùng biển Quan Lạn, Quảng Ninh là sá sùng, hay còn gọi là giun biển. Ngoài dùng để nấu nước dùng để tạo ngọt và làm nước mắm, sá sùng còn được các đầu bếp trên đảo chế biến thành món ăn vặt.

Sá sùng sau khi được làm sạch, phơi khô sẽ được nướng trên than hoa hoặc lò nướng cho đến khi chín vàng, giòn và có mùi thơm đặc trưng. Món này thường được ăn kèm với các loại gia vị như muối tiêu, chanh, ớt, tương ớt.

Một đĩa sá sùng nướng 50 gram có giá khoảng 450.000 đồng. Ảnh: Phương Anh

Theo bếp trưởng Nguyễn Đức Hạnh của Angsana Quan Lạn, sá sùng nướng cần lật đều tay đến khi vàng đều, bề mặt hơi phồng lên là có thể thưởng thức. Sá sùng nướng có vị ngọt tự nhiên, giòn tan. Một đĩa sá sùng nướng khoảng 50 gram có giá 450.000 đồng, phục vụ kèm rau sống và nước chấm. Do giá thành đắt đỏ, nhiều du khách đã đặt tên cho món này là "đồ ăn vặt của nhà giàu".

Đầu bếp Hạnh cho biết thời gian nướng sá sùng khoảng 3-5 phút, nếu nướng quá lâu món ăn sẽ bị dai, không giữ được vị ngọt như ban đầu. Sá sùng phải là những con còn tươi, nướng trực tiếp và không cần ướp thêm gia vị.

Sá sùng đào từ trong cát ở Quan Lạn. Ảnh: Phương Anh

Ngoài các nhà hàng trên đảo, du khách có thể mua đặc sản sá sùng cùng hải sản khác như mực, tôm khô tại các cửa hàng ở khu vực phố đi bộ, mở vào buổi tối tại trung tâm hòn đảo. Giá một cân sá sùng khô từ 5 triệu đồng.

Một trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi đến Quan Lạn là đào sá sùng. Trên đảo có nhiều bãi đào, du khách có thể đến trải nghiệm miễn phí. Tuy nhiên, sá sùng rất khó tìm do nằm sâu trong cát, phải là người có kinh nghiệm lâu năm mới có thể đào trúng. Do đó, để có trải nghiệm hoàn hảo nhất, du khách có thể đặt tour với giá 300.000 đồng một người để có hướng dẫn viên là người dân địa phương đi cùng.

Du khách đào sá sùng trên đảo Quan Lạn vào tháng 6. Ảnh: Phương Anh

Quan Lạn còn có đặc sản nổi tiếng không kém là hàu. Hàu tươi sống được mua trực tiếp từ các trang trại nuôi tại địa phương và chế biến thành các món như nướng mỡ hành, đút lò phô mai hay hấp ăn kèm muối ớt hải sản. Đây đều là các món ăn được thực khách yêu thích và thường xuyên lựa chọn, theo đầu bếp Hạnh. Giá một đĩa từ 370.000 đồng.