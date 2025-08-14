Du khách Hàn Quốc mê mẩn những món ngon nhất định phải thử khi đến TP.HCM

Mới đây, một người dùng mạng xã hội Hàn Quốc với nickname George đã chia sẻ về chuyến "food tour" thú vị tại TP.HCM.

Cô cho biết, sau 4 năm trở lại Việt Nam, cô đã có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đúng nghĩa tại thành phố này cùng một người bạn. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng những món ăn ở đây đã mang lại cho cô những kỷ niệm đáng nhớ.

Bún thịt nướng

Địa chỉ: 139 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh

Một quán ăn bình dân nổi tiếng thu hút cả du khách và người dân địa phương. Tại đây, thực khách có cơ hội thưởng thức món bún thịt nướng với nhiều mức giá khác nhau. Đặc biệt, bát bún thịt nướng đắt nhất cũng chỉ dưới 100.000 đồng "nhưng được phục vụ đầy đặn và có chất lượng vượt trội so với mong đợi".

George cho biết thêm, quán ăn này được người Hàn đánh giá rất cao. Cô quyết định thử phần ăn cao cấp nhất trong thực đơn và rất hài lòng khi đây chính là món ăn ngon nhất cô thưởng thức tại Việt Nam.

Bánh xèo, phở xào

Địa chỉ: 136/9 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Nhà hàng Việt Nam nổi tiếng này đã được gắn sao Michelin và trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế khi đến Sài Gòn. Món ăn đặc trưng tại đây là bánh xèo, nổi bật với lớp vỏ mỏng giòn tan. Bạn của George rất háo hức muốn thử món này nên hai người đã gọi một phần bánh xèo cùng với một đĩa mì xào để thưởng thức.

Mì xào được mang ra khá nhanh, có hương vị và kết cấu khiến cô liên tưởng đến món yakisoba của Nhật. Còn bánh xèo được chiên vàng ruộm, bên trong có nhân tôm, thịt, giá đỗ, ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt.

Theo George, bánh xèo ăn ngon nhất khi vừa mới chiên xong còn nóng giòn. Cô đặc biệt ấn tượng với nước mắm pha, có vị chua ngọt hài hòa, làm dậy lên hương vị của món ăn. "Vừa ăn vừa chụp ảnh, tôi không thể không ghi lại hết sự hấp dẫn của món ăn Việt truyền thống này" - George cho hay.

Bánh mì

Địa chỉ: 136/13 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Theo thông tin George tìm hiểu, tiệm bánh mì này nổi tiếng là một trong những địa điểm được yêu thích nhất khi tới Sài Gòn. Cô đã bị cuốn hút bởi những lời khen ngợi về hương vị đặc biệt của món ăn này.

Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ là mức giá của bánh mỳ cao hơn nhiều so với mặt bằng chung (280.000 đồng/bánh). "Dù giá ở đây cao hơn nhưng vì đã mất công tìm đến, tôi chọn phần bánh mì “an toàn nhất” (tức là loại được nhiều người đánh giá cao)" - George cho hay.

"Là người từng ăn bánh mì kiểu Việt ở Hàn Quốc, tôi vốn đã thích món này. Tuy nhiên, khi thử bánh mì tại chính quê hương của nó, tôi thật sự rất thích thú. Vỏ bánh giòn tan, tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Tôi ấn tượng mạnh với sự kết hợp hài hòa giữa nhân và sốt. Có thể nói, bánh mỳ ngon hơn tôi mong đợi rất nhiều" .

Phở

Địa chỉ: 120 Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành

Nổi tiếng với món phở ngon đúng điệu, đây đích thực là một quán ăn được nhiều người dân Sài Gòn yêu thích. "Khi bước vào quán, tôi cảm nhận được bầu không khí gần gũi, quen thuộc, khá giống với trải nghiệm tại quán bún thịt nướng". Mức giá ở đây cũng rất hợp lý, dao động từ 90.000 - 130.000 đồng cho mỗi bát.

Tại đây, bàn ghế và kệ gia vị rất sạch sẽ. Cách gọi món cũng đơn giản: thực khách chỉ cần chọn loại thịt và kích cỡ suất ăn. "Tôi đã chọn phần nhỏ, vừa đủ để lót dạ cho bữa sáng, với khẩu phần hợp lý, không quá nhiều cũng không quá ít" - George cho hay.

Với cô, "đây là món ăn gây nghiện" bởi hương vị đặc trưng, thơm ngon của phở, với sợi bún mềm, thịt đậm đà, nước mắm pha vừa miệng.

Chả giò chiên, bánh xèo mini

Địa chỉ: 76 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa

Khác với những quán ăn bình dân địa phương, nhà hàng này thu hút được sự yêu thích của nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tại đây, cô đã gọi một phần bánh xèo mini, chả giò chiên và cơm chiên để thưởng thức. Cô chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi ăn bánh xèo trong chuyến đi này. Điều thú vị là món ăn, cách ăn ở mỗi nơi lại khác nhau, mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ".

Trước khi thưởng thức món bánh xèo, nhân viên đã hướng dẫn cho George rất tỉ mỉ. Đầu tiên, họ trộn đều nước chấm, sau đó đặt bánh xèo cùng rau sống lên bánh tráng, cuộn lại và chấm vào nước mắm.

George cho biết thêm, cô rất thích hương vị ở đây, đặc biệt là chả giò tôm chiên giòn. Món này cực kỳ hợp khi dùng kèm với một ly bia mát lạnh!

Bún chả, cuốn tôm

Địa chỉ: 86 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn

Sau khi kết thúc chuyến tham quan thành phố bằng xe buýt, George bắt đầu tìm một nhà hàng gần Bưu điện Trung tâm Sài Gòn để nghỉ chân và ăn trưa.

Tình cờ, cô phát hiện một tiệm ăn có điểm đánh giá ấn tượng (4,8 sao trên Google Maps). Với sự thu hút từ những đánh giá này, cô quyết định ghé thăm quán để trải nghiệm ẩm thực tại đây.

Cô gọi khá nhiều món: bún chả, phở, tôm cuốn và cả sinh tố xoài cùng nước ép dứa. "Điều đặc biệt là gần như bàn nào cũng gọi nước ép trái cây nên chúng tôi cũng thử theo. Và thật sự, nước ép tươi mát rất phù hợp với thời tiết nóng nực ở Việt Nam" - cô cho hay.

Phần thịt trong bún chả có phần hơi dai, giá cả ở quán hơi nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung nhưng bù lại, hương vị các món khá ngon và không gian quán rất dễ chịu, thoáng đãng.

Cà phê trứng

Địa chỉ: 119/2 Yersin, phường Bến Thành

Mỗi khi George đi qua tiệm cà phê trứng ở Sài Gòn, cô đều thấy quán đông đúc khách ra vào. Sự nhộn nhịp này đã khiến cô cảm thấy tò mò và quyết định ghé thử.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là không gian được thiết kế đẹp mắt, ấm cúng và mang đậm gu thẩm mỹ riêng. Món đặc trưng tại đây là cà phê trứng, có giá khoảng 55.000 – 60.000 đồng. Ban đầu, cô hơi lo lắng vì nghĩ rằng cà phê trứng có thể có vị tanh "nhưng thật bất ngờ, hương vị lại rất độc đáo, hòa quyện giữa misutgaru (ngũ cốc rang) và tiramisu latte".

"Đây đúng là một trải nghiệm cà phê mới lạ, vừa đậm đà, vừ có vị béo nhẹ và chắc chắn, mọi người nên thử ít nhất một lần khi bạn ghé TP.HCM" - George đưa ra lời khuyên.