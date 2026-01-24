Độ tuổi đỉnh cao tình dục ở đàn ông

Ham muốn tình dục là động lực quan trọng trong nhiều mối quan hệ, là một phần căn bản của đời sống con người, và mức độ ham muốn này có thể khác nhau rất lớn giữa các cá nhân. Tuy nhiên, những quan niệm trước đây về ham muốn tình dục của nam giới và thời điểm nó đạt đỉnh đang được nhìn nhận lại.

Theo nghiên cứu do Đại học Tartu ở Estonia thực hiện trên hơn 67.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 89, ham muốn tình dục của nam giới không đạt đỉnh ở tuổi thiếu niên hay độ tuổi 20 như nhiều người suy nghĩ lâu nay. Nghiên cứu được công bố trong tháng này trên tạp chí Scientific Reports, NY Post ngày 20/1 đưa tin.

Thay vào đó, các nhà nghiên cứu xác định nhu cầu tình dục của nam giới đạt mức cao nhất vào giai đoạn cuối tuổi 30 và đầu tuổi 40.

Các nhà nghiên cứu cho rằng động lực trong mối quan hệ có thể "đóng vai trò quan trọng hơn so với dự đoán ban đầu". Theo họ, các mối quan hệ ổn định, kéo dài thường đi kèm tần suất sinh hoạt tình dục cao hơn, đồng thời tăng mức độ gắn bó và thân mật về mặt cảm xúc.

Ảnh minh họa: Adobe Stock

Phát hiện thú vị khác trong nghiên cứu còn cho thấy hoàn cảnh cá nhân của một người có thể dự đoán mức độ hưng phấn tình dục. Ngoài yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ ham muốn tình dục nói chung, các nhà nghiên cứu cũng thu thập thông tin về tuổi tác, giới tính, xu hướng tình dục, nghề nghiệp và học vấn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, ngay cả khi chưa tính đến các yếu tố tâm lý hay mối quan hệ, chỉ những đặc điểm nhân khẩu học cũng đã giải thích được 28% sự khác biệt về mức độ ham muốn tình dục giữa các cá nhân.

Dù ham muốn tình dục có xu hướng suy giảm theo tuổi tác, nghiên cứu cho biết mức sụt giảm này diễn ra rõ rệt hơn ở phụ nữ so với nam giới. Việc có con, như nhiều người vẫn hình dung, cũng tác động đến nhu cầu tình dục trong đời sống vợ chồng, song mức độ và cách thức ảnh hưởng lại khác nhau giữa nam và nữ.

Phụ nữ đã sinh con thường có mức độ ham muốn tình dục thấp hơn, trong khi những người đàn ông có gia đình đông con lại cho biết có nhu cầu tình dục cao. Theo bác sĩ sản phụ khoa Jessica Shepherd, điều này phần lớn liên quan đến "những biến động nội tiết tố trong thai kỳ, giai đoạn cho con bú hoặc thời kỳ mãn kinh, vốn có thể làm suy giảm ham muốn tình dục".

Nghiên cứu cho thấy những người tự nhận là song tính hoặc toàn tính - tức bị hấp dẫn bởi người khác bất kể giới tính - là nhóm có mức độ ham muốn tình dục cao nhất.

Theo bác sĩ Shepherd, sự thỏa mãn trong đời sống tình dục có liên quan đến sức khỏe tốt, ít triệu chứng thể chất và chất lượng cuộc sống cao hơn. Ngược lại, ham muốn tình dục thấp có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe, từ rối loạn nội tiết, giấc ngủ, tâm trạng, chức năng mạch máu cho đến chất lượng mối quan hệ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS One thậm chí cho thấy nam giới có ham muốn tình dục thấp đối mặt nguy cơ tử vong sớm cao gần gấp đôi.

Trong bối cảnh nhiều phương pháp được quảng bá là giúp tăng cường ham muốn tình dục, từ kích thích điện cho đến những sản phẩm được ví như "viagra tự nhiên", nhóm tác giả nghiên cứu kỳ vọng mọi người hiểu rằng những thay đổi về ham muốn tình dục hoàn toàn tự nhiên.