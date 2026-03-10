Hoa cứt lợn có thật sự chữa được viêm xoang? Sự thật ít người biết

Viêm xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi, xảy ra khi các hốc xoang bị tắc nghẽn khiến niêm mạc viêm, tăng tiết dịch và phù nề. Bệnh kéo dài dưới 4 tuần được xem là viêm xoang cấp, trên 4 tuần là viêm xoang mạn tính. Nguyên nhân chủ yếu do vi khuẩn, virus hoặc các yếu tố dị ứng như phấn hoa, khói bụi, thời tiết lạnh. Người bệnh thường bị sổ mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, dịch mũi vàng xanh; nặng hơn có thể đau vùng mặt, sốt và giảm khả năng ngửi mùi. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dễ chuyển sang mạn tính và tái phát nhiều lần.

Hoa cứt lợn có thực sự giúp điều trị viêm xoang?

Viêm xoang, dù cấp hay mạn tính, đều ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh, vì vậy cần được điều trị sớm bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa khi cần thiết. Trong y học cổ truyền, hoa cứt lợn (còn gọi là cỏ hôi) được sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp, trong đó có viêm xoang. Loài cây này mọc hoang phổ biến ở nhiều nơi tại Việt Nam, cao khoảng 25-50cm, thân mềm, có lông tơ trắng; lá mọc đối, khi vò có mùi hắc, hoa màu tím hoặc trắng, mọc thành chùm ở đầu cành.

Một số nghiên cứu cho thấy, trong cây hoa cứt lợn có chứa tinh dầu với hàm lượng khoảng 0,7-2%, có màu vàng nhạt hoặc vàng nghệ, hơi sánh và có mùi thơm nhẹ.

Thành phần này được cho là mang lại nhiều tác dụng sinh học như: Chống viêm, chống dị ứng và giảm phù nề; Ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn như tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh; Hỗ trợ tiêu hóa nhờ chứa protein và chất xơ; Hỗ trợ điều trị rong huyết sau sinh ở phụ nữ; Có khả năng làm giãn mạch ngoại biên khi sử dụng ở liều thấp.

Đối với bệnh viêm xoang, hoa cứt lợn được cho là có tác dụng hỗ trợ làm loãng dịch nhầy, tăng dẫn lưu dịch trong xoang, giúp đẩy dịch ra ngoài, từ đó giảm các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi, đau đầu hoặc khó thở. Một số trường hợp viêm mũi mủ đặc cũng được cho là có thể cải thiện khi sử dụng loại dược liệu này.

Một số cách sử dụng hoa cứt lợn hỗ trợ điều trị viêm xoang

Trong dân gian, hoa cứt lợn thường được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ giảm triệu chứng viêm xoang.

Sắc nước uống: Đây là cách thực hiện đơn giản và khá phổ biến.

Cách làm: Chuẩn bị khoảng 30-35g lá và hoa cứt lợn tươi, rửa sạch, ngâm nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn. Nếu dùng dược liệu khô, có thể dùng khoảng 10-30g.

Cho nguyên liệu vào khoảng 200ml nước, đun sôi; Sau khi sôi, để ngâm khoảng 10 phút rồi chắt lấy nước uống.

Nước sắc có thể uống 2 lần mỗi ngày, tốt nhất trước bữa ăn để giúp giảm các triệu chứng khó chịu của viêm xoang.

Dùng nước cốt nhỏ mũi: Phương pháp này thường được áp dụng cho các trường hợp viêm xoang mạn tính.

Cách thực hiện: Hoa cứt lợn rửa sạch, để ráo nước; Giã nát rồi lọc lấy phần nước cốt; Vệ sinh mũi sạch trước khi nhỏ.

Có thể nhỏ mũi bằng nước cốt hoa cứt lợn 2-3 lần mỗi ngày.

Xông hơi với hoa cứt lợn: Xông hơi giúp tinh dầu từ dược liệu đi sâu vào các hốc xoang.

Cách làm: Chuẩn bị một lượng hoa cứt lợn tươi đã rửa sạch; Đun sôi với nước trong nồi; Dùng khăn trùm kín đầu rồi cúi mặt xông hơi trên nồi nước.

Mỗi lần xông nên hít thở sâu trong khoảng 10-15 phút để tinh dầu lan tỏa vào khoang mũi, giúp giảm tắc nghẽn và hỗ trợ làm sạch dịch xoang. Tuy nhiên cần giữ khoảng cách an toàn với nồi nước nóng để tránh bị bỏng.