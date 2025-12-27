4 dấu hiệu khi ngủ của đàn ông có tuổi thọ ngắn

Trong khi ngủ, cơ thể có thể phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm nguy cơ bệnh tật. Với nam giới, nếu xuất hiện đồng thời 2 trong 4 dấu hiệu dưới đây, không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Tức ngực, khó thở khi ngủ

Nam giới thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở khi ngủ cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Khi ngủ, lượng máu dồn về tim nhiều hơn, nhịp tim có xu hướng tăng, dễ làm bộc lộ các vấn đề như thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột tử về đêm.

Ngủ ít, mất ngủ kéo dài

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nam giới ngủ dưới 4 tiếng mỗi đêm hoặc thường xuyên mất ngủ sẽ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng lao động.

Về lâu dài, thiếu ngủ kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường và thậm chí cả ung thư.

Khi ngủ cơ thể cũng có những tín hiệu báo nguy cơ bệnh tật.

Đi tiểu đêm nhiều lần

Việc thường xuyên phải thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm, tiểu khó, tiểu yếu hoặc có lẫn máu là dấu hiệu bất thường, đặc biệt ở nam giới trung niên và cao tuổi. Đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý tuyến tiền liệt như tăng sản lành tính tuyến tiền liệt hoặc ung thư tuyến tiền liệt.

Khi nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong thói quen đi tiểu, nam giới nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Chóng mặt, đau đầu khi ngủ

Chóng mặt, đau đầu xuất hiện trong lúc ngủ hoặc ngay khi thức dậy có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý mạch máu não. Tình trạng này nếu kéo dài có nguy cơ dẫn đến tai biến mạch máu não, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nam giới gặp từ 2 trong 4 dấu hiệu trên, cần chủ động đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng thường mờ nhạt, dễ bị bỏ qua. Khi biểu hiện rõ ràng hơn, bệnh có thể đã tiến triển nặng, làm mất đi “thời điểm vàng” điều trị.

Bên cạnh việc thăm khám định kỳ, nam giới nên duy trì lối sống lành mạnh: Tập thể dục 30 - 60 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày/tuần; ăn uống khoa học, tăng cường rau xanh và trái cây; hạn chế rượu bia, đồ chiên rán và thực phẩm nhiều chất béo động vật để bảo vệ sức khỏe lâu dài.