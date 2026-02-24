5 cách tự nhiên giúp phục hồi ham muốn tình dục cho cả nam và nữ

1. Những kẻ âm thầm "đánh cắp" ham muốn tình dục

Trước khi tìm cách khắc phục, chúng ta cần nhận diện những yếu tố đang âm thầm bào mòn khao khát gần gũi ở cả nam và nữ, đó là:

Sức khỏe và nội tiết tố: Đây là nền tảng của ham muốn. Ở phụ nữ, sự sụt giảm nội tiết tố trong kỳ kinh nguyệt, thai kỳ hay đặc biệt là giai đoạn mãn kinh gây ảnh hưởng lớn.

Với nam giới, mức testosterone thấp là nguyên nhân hàng đầu khiến họ không còn mặn mà với "chuyện ấy". Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị, điển hình là thuốc chống trầm cảm cũng có tác dụng phụ làm suy giảm chức năng tình dục.

Áp lực thời gian và tuổi tác: Quy luật tự nhiên khiến ham muốn giảm dần theo năm tháng do sự thay đổi sinh lý. Bên cạnh đó, các cặp đôi ở bên nhau quá lâu thường rơi vào trạng thái quen thuộc đến mức nhàm chán, thiếu đi sự kích thích mới mẻ.

Căng thẳng, stress: Stress từ công việc, gia đình và những mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày dễ khiến bộ não, cơ quan điều khiển ham muốn lớn nhất, rơi vào trạng thái mệt mỏi và "đóng cửa" với các tín hiệu yêu đương.

Duy trì ham muốn tình dục rất quan trọng trong đời sống hôn nhân.

2. Các biện pháp tự nhiên giúp phục hồi ham muốn tình dục

Đi bộ - liều thuốc đơn giản mà hiệu quả

Đi bộ không chỉ là bài tập thể dục đơn thuần mà còn là biện pháp duy trì và tăng khả năng chăn gối. Đi bộ giúp tăng cường lưu lượng máu đến các cơ quan, bao gồm cả cơ quan sinh dục, đồng thời cải thiện sức bền cho "cuộc yêu".

Đi bộ cũng giảm căng thẳng và trầm cảm hiệu quả. Theo nghiên cứu trên Tạp chí Tâm thần học Ấn Độ, trầm cảm thường liên quan đến các vấn đề về chức năng tình dục và trầm cảm càng nghiêm trọng thì vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn. May mắn là tập thể dục rất tốt trong việc chống lại căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và có thể giúp phục hồi ham muốn tình dục.

Ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm nguyên chất để cân bằng nội tiết

Ăn thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Về lâu dài, đường và chất béo chuyển hóa trong chúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nội tiết tố và ham muốn tình dục.

Trong khi đó, việc sản xuất hormone cân bằng phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng cụ thể như acid béo omega-3, acid amin và chất xơ. Những chất dinh dưỡng thiết yếu này chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm nguyên chất chưa qua chế biến như: thịt, cá, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt…

Bổ sung thực phẩm tốt cho chuyện phòng the

Hàu: Mặc dù chưa có tuyên bố khoa học chứng minh nhưng trên thực tế, có nhiều đàn ông và phụ nữ nhận thấy sự thay đổi trong ham muốn tình dục của họ tăng lên sau khi ăn hàu nhờ hàm lượng kẽm dồi dào hỗ trợ sản sinh hormone.

Chuối: Chuối được coi là một trong những thực phẩm tốt để tăng cường ham muốn tình dục. Chuối rất giàu kali có thể giúp tăng cường sản xuất testosterone. Testosterone chủ yếu là một nội tiết tố nam nhưng phụ nữ cũng có testosterone. Mức testosterone thấp ở phụ nữ có thể cản trở ham muốn tình dục.

Táo: Với hàm lượng chất xơ, carbohydrate phức hợp và chất chống oxy hóa cao, ăn một quả táo mỗi ngày không chỉ giúp "tránh xa bác sĩ" mà còn giúp đời sống tình dục sung mãn hơn.

Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ ăn táo có xu hướng có chất lượng đời sống tình dục tốt hơn. Nam giới cũng cảm thấy sung mãn hơn do chất chống oxy hóa trong táo có thể cải thiện lưu lượng máu và tăng cường sức khỏe mạch máu.

Hàu chứa lượng kẽm dồi dào hỗ trợ sản sinh hormone.

Ngừng lạm dụng đồ uống có cồn

Nhiều người lầm tưởng rượu là chất xúc tác giúp "cuộc yêu" mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực tế rượu chỉ tạo ra cảm giác hưng phấn giả tạo trong chốc lát do tăng tạm thời dopamine và testosterone. Lạm dụng rượu có thể làm hỏng "cuộc yêu", thậm chí dẫn đến nhiều tác động tiêu cực khác và ức chế khả năng đạt cực khoái.

Theo BSCKII. Đỗ Thị Thủy, chuyên Sản phụ khoa, sự thực là đồ uống có cồn sẽ làm giảm lượng testosterone, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Uống quá nhiều rượu trong thời gian dài có thể làm suy giảm ham muốn tình dục.

Phụ nữ uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc làm rụng trứng hoàn toàn, kinh nguyệt ngừng hoàn toàn hoặc có thể mãn kinh sớm.

Tăng cường kết nối cảm xúc

Tình dục không chỉ là sự tiếp xúc vật lý mà còn là đỉnh cao của kết nối tâm hồn. Khi sự chia sẻ, thấu hiểu giữa hai người được bồi đắp, cảm giác thỏa mãn sẽ đến một cách tự nhiên và sâu sắc hơn. Do đó, để duy trì gắn kết tình yêu đặc biệt này, các cặp đôi hãy dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ cởi mở về nhu cầu của nhau thay vì né tránh và giữ những im lặng độc hại.