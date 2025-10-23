Giải mã 6 hiểu lầm về 'chuyện ấy'

Các chuyên gia chỉ ra điều làm nên sự hấp dẫn của tình dục đến từ kết nối cảm xúc, không phải kỹ thuật. Dưới đây là một số hiểu lầm phổ biến.

Tình dục đồng nghĩa với thâm nhập

Phần lớn mọi người mặc định tình dục là hành vi thâm nhập, những hành động khác chỉ là "dạo đầu", theo nhà trị liệu tâm lý tình dục và mối quan hệ Kate Moyle, tác giả cuốn The Science of Sex.

"Cách hiểu này khiến hành vi quan hệ được coi trọng quá mức, trong khi các hành vi khác bị xem nhẹ, dù chúng cũng mang giá trị kết nối và khoái cảm riêng", bà Moyle nói. Bà cho rằng quan niệm "thâm nhập là bắt buộc" có thể khiến các cặp đôi bỏ lỡ nhiều trải nghiệm thân mật khác.

Chuyên gia này gợi ý có thể thử đổi thứ tự các bước "yêu", thử tư thế khác hoặc thống nhất không thực hiện hành vi thâm nhập trong một lần quan hệ.

"Sự mới lạ đôi khi là cú hích giúp đời sống tình dục thêm hứng khởi", bà nói.

Không cương cứng hoặc không "ướt át" là không có nhu cầu

Văn hóa hiện đại thường coi cơ thể như "máy phát hiện cảm xúc", theo tiến sĩ Emily Jamea, tác giả cuốn Anatomy of Desire. Tuy nhiên, bà chỉ ra căng thẳng, thuốc men, hormone hay áp lực phải "thể hiện" đều có thể ảnh hưởng đến phản ứng sinh lý tự nhiên.

Nhà trị liệu tình dục James Earl (Anh) cũng khẳng định tâm trí và cơ thể không phải lúc nào cũng đồng điệu. Đàn ông có thể cương cứng dù không có hứng thú tình dục. Phụ nữ có thể tiết dịch dù không thực sự ham muốn và ngược lại.

Việc cơ thể đối phương chưa phản ứng không đồng nghĩa họ không có nhu cầu, mà có thể chỉ cho thấy họ cần thêm thời gian, cảm giác an toàn hoặc những kích thích phù hợp hơn. Các chuyên gia khuyên nên chậm lại, lắng nghe đối phương và tập trung vào cảm xúc thay vì chỉ chú trọng hành động.

Chỉ đàn ông mới lo lắng về khả năng 'thể hiện'

Một tổng hợp nghiên cứu kéo dài 18 năm cho thấy khoảng 25% nam giới và 16% phụ nữ từng trải qua lo âu về hiệu suất tình dục. Nam giới thường lo lắng về khả năng cương cứng hoặc xuất tinh sớm. Phụ nữ có thể lo lắng về việc giảm tiết dịch, co thắt sàn chậu hoặc khó "lên đỉnh".

Theo bà Moyle, nỗi lo này thường bắt nguồn từ áp lực xã hội và những định kiến về giới. Bà khuyên, nếu cảm thấy căng thẳng về vấn đề này, các cặp đôi nên chia sẻ thẳng thắn với bạn đời thay vì giả vờ, bởi điều đó chỉ khiến sự lo âu thêm nặng nề.

"Chuyện ấy" giỏi hay kém là bẩm sinh

Tiến sĩ Emily Jamea khẳng định kỹ năng tình dục hoàn toàn có thể học hỏi và rèn luyện. "Tình dục tuyệt vời không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở khả năng lắng nghe, tạo cảm giác an toàn và xây dựng kết nối sâu sắc giữa hai người", bà nói.

Thay vì băn khoăn mình "giỏi" hay "dở", Jamea khuyên các cặp đôi nên tự hỏi: "Điều gì khiến cả hai cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất?". Theo bà, khi cùng nhau tìm câu trả lời, các cặp đôi sẽ biến trải nghiệm tình dục thành một hành trình hợp tác, nơi cả hai cùng sáng tạo và tận hưởng.

Tình dục kết thúc khi về già

Nghiên cứu của tổ chức hỗ trợ người cao tuổi Age UK (Anh) cho thấy hơn một nửa nam giới và khoảng một phần ba phụ nữ trên 70 tuổi vẫn duy trì đời sống tình dục.

Theo Joan Price, một tác giả viết về tình dục tuổi già, ham muốn tình dục có thể duy trì suốt đời nếu chúng ta biết cách thích ứng với những thay đổi của cơ thể. Bà khuyên rằng khi cơ thể thay đổi, các cặp đôi nên tìm những cách thức mới để tạo cảm xúc và khoái cảm.

Bà Price gợi ý các cặp đôi lớn tuổi có thể thử luân phiên vai trò "cho" và "nhận", hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ phù hợp để tăng cảm giác và giúp đạt cực khoái dễ dàng hơn.

Kích thước quyết định chất lượng

Các khảo sát cho thấy chỉ hơn một nửa nam giới tự tin về kích thước dương vật, trong khi có đến 85% phụ nữ cho biết họ hài lòng với bạn tình của mình.

Theo bác sĩ Shirin Lakhani, "khoái cảm không phụ thuộc vào kích cỡ". Nếu cảm thấy bất an về kích thước, bà khuyên nên chia sẻ điều đó với bạn đời. Bà Lakhani nhấn mạnh sự thấu hiểu và đồng hành mới là yếu tố quan trọng nhất, và có nhiều cách để tận hưởng tình dục mà không cần đặt nặng vấn đề kích thước.