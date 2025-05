'Bộ ba thực phẩm vàng cho sức khỏe đường ruột' bác sĩ dùng hàng ngày

Saurabh Sethi một chuyên gia tiêu hóa và gan mật nổi tiếng, được hội đồng y khoa Hoa Kỳ chứng nhận về nội khoa và chuyên ngành tiêu hóa, với chuyên môn sâu về nội soi can thiệp nâng cao. Ông tốt nghiệp y khoa tại All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), một trong những trường y hàng đầu tại Ấn Độ, Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) tại Đại học Texas, thực hiện chương trình nội trú và nghiên cứu tại Harvard Medical School, nơi ông nhận được giải thưởng "Excellence in Tutoring", hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu về nội soi can thiệp tại Đại học Stanford. Bác sĩ Sethi là một người tiên phong trong việc phổ biến kiến thức y học qua các nền tảng kỹ thuật số. Các kênh Youtube, TikTok và Facebook của ông - nơi chia sẻ thông tin về sức khỏe tiêu hóa và gan mật một cách dễ hiểu và gần gũi - có hơn 300 triệu lượt theo dõi.