Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời vì căn bệnh ung thư

Những ngày qua, truyền thông Hong Kong đồng loạt đưa tin diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng (Hui Shiu-hung, biệt danh Benz Hui) qua đời ở tuổi 76, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 76 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Theo trang HK01, ông đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh ung thư trong nhiều năm qua nhưng không công khai bệnh tình, vì lo ngại gây chú ý và ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật, ông vẫn xuất hiện khỏe mạnh trong một số hoạt động từ thiện và giao lưu với người hâm mộ.

Nam tài tử trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Hong Kong, bên cạnh người thân, sau nhiều tháng điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.

Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng, dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.

Ung thư tàn phá cơ thể ra sao?

Mệt mỏi, đau đớn, buồn nôn, khó thở, táo bón hoặc tiêu chảy: nguyên nhân có thể là do cả yếu tố bệnh tật và phương pháp tiếp cận, điều trị ung thư.

Sụt cân: Khối u chiếm đoạt thức ăn và chất dinh dưỡng từ những tế bào khỏe mạnh. Do lượng calo hoặc loại thực phẩm bệnh nhân tiêu thụ không có ảnh hưởng tới tình trạng này nên rất khó để điều trị chứng sụt cân của bệnh nhân.

Các vấn đề về não và hệ thần kinh: khối u do ung thư có thể chèn ép hệ thống dây thần kinh xung quanh nó, gây đau và khiến một bộ phận trên cơ thể bị mất dần chức năng. Nếu mắc bệnh ung thư về não, bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như đau đầu, các triệu chứng khác giống như đột quỵ, ví dụ như suy nhược một bên cơ thể.

Thay đổi hoá học trong cơ thể: ung thư có thể khiến cơ thể bị đảo lộn sự cân bằng hoá học, tăng khả năng mắc các biến chứng nghiêm trọng. Các dấu hiệu đó là: đi tiểu nhiều, cảm thấy rất khát nước, táo bón, lú lẫn,...

Hệ miễn dịch có phản ứng bất thường: với sự xuất hiện của ung thư, hệ miễn dịch có thể tấn công cả những tế bào khỏe mạnh, đây là hội chứng paraneoplastic, dẫn tới nhiều biểu hiện lạ khác ở bệnh nhân, chẳng hạn như bị co giật, đi lại khó khăn.

Ung thư di căn: khi ung thư bước sang giai đoạn sau, nó có thể di căn tới những cơ quan khác trong cơ thể. Nơi ung thư di căn tới còn phụ thuộc vào từng loại ung thư.

Ung thư tái phát: ngay cả khi đã kết thúc liệu trình điều trị và sống sót sau ung thư, bệnh nhân vẫn có rủi ro bị tái phát ung thư.

Phòng tránh bệnh ung thư bằng cách nào?

Ung thư là một bệnh lý nguy hiểm và không bỏ sót bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên mỗi người có thể lường trước được những biến chứng và áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ mắc bệnh:

Cai thuốc lá: nguyên nhân hàng đầu gây bệnh về phổi và một loạt các bệnh lý nghiêm trọng khác, trong đó có cả bệnh tim mạch, bệnh về hệ thần kinh,...

Hạn chế tiếp xúc nhiều và lâu dưới ánh nắng mặt trời: trong ánh nắng có tia UV tăng nguy cơ mắc ung thư da. Nếu phải đi ra ngoài nắng nên che chắn cẩn thận, hoặc lựa chọn bóng râm để đứng.

Thường xuyên luyện tập thể dục, điều này giúp ích rất nhiều cho hệ vận động, tăng quá trình lưu thông máu và củng cố hệ miễn dịch của cơ thể.

Thay đổi chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh: tăng cường trái cây, rau xanh, ngũ cốc và hạn chế ăn thịt đỏ, đồ chế biến sẵn.

Duy trì mức cân nặng hợp lý: thừa cân béo phì cũng là nguyên nhân gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Không nên uống nhiều rượu bia.

Thăm khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu 6 tháng/lần để tầm soát, sàng lọc ung thư.