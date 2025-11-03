4 việc làm khi tắm dễ gây đột quỵ

Ngâm mình trong nước nóng quá lâu

Tắm là một trong những cách thư giãn phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt sau những giờ làm việc dài. Nhiều người thích thư giãn hoàn toàn và giải tỏa căng thẳng về thể chất bằng cách ngâm mình trong nước nóng. Tuy nhiên, ngâm nước nóng trong thời gian dài khiến mạch máu giãn nở liên tục, dẫn đến huyết áp dao động nhanh, tăng gánh nặng cho tim và não.

Với người mắc bệnh tim mạch như tăng huyết áp hoặc xơ vữa động mạch, việc ngâm mình quá lâu trong nước nóng có thể khiến huyết áp dao động mạnh do mạch máu giãn nở rồi co lại đột ngột. Sự thay đổi này làm cản trở lưu thông máu, tăng gánh nặng cho tim và có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu não hoặc đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có nền mạch máu yếu.

Ngâm mình trong nước nóng quá lâu khiến mạch máu giãn nở, lượng máu dồn ra da để tỏa nhiệt, làm giảm lượng máu trở về tim và não. Với người cao tuổi hoặc mắc bệnh tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, khả năng điều hòa huyết áp kém khiến lưu thông máu dễ bị rối loạn. Tình trạng này có thể gây chóng mặt, tụt huyết áp và làm tăng nguy cơ đột quỵ nếu kéo dài hoặc xảy ra đột ngột.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo chỉ nên tắm trong khoảng 15-20 phút, giữ nhiệt độ nước ở mức vừa phải, không quá nóng hoặc quá lạnh, để tránh gây dao động huyết áp và giảm áp lực cho hệ tim mạch.

Ảnh: iStock

Tắm sau bữa ăn

Nhiều người có thói quen tắm ngay sau khi ăn, cho rằng điều này giúp tiêu hóa nhanh và giảm cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là thói quen không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường, vì có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.

Sau bữa ăn, nhất là khi ăn no, hệ tiêu hóa cần được cung cấp một lượng máu lớn để thực hiện quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Nếu tắm nước nóng ngay sau ăn, nhiệt độ cao sẽ kích thích các mạch máu dưới da giãn nở, khiến máu dồn nhiều lên bề mặt cơ thể. Khi đó, lượng máu dành cho hệ tiêu hóa bị giảm, dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ tại đường ruột và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Đồng thời, tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì tuần hoàn, dễ gây mệt, tụt huyết áp hoặc chóng mặt. Với người mắc bệnh tim mạch, sự rối loạn lưu thông máu này còn làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tắm ngay sau khi ăn có thể gây khó tiêu, trào ngược axit và nhiều cảm giác khó chịu khác. Các bác sĩ khuyến cáo nên đợi ít nhất 30 phút đến một giờ sau bữa ăn rồi mới tắm, để cơ thể có thời gian bắt đầu quá trình tiêu hóa và ổn định lưu lượng máu. Khi đó, máu đã được phân bổ hợp lý cho đường tiêu hóa, giúp giảm gánh nặng cho hệ tuần hoàn và hạn chế nguy cơ đột quỵ do rối loạn lưu thông máu.

Tắm sau khi uống rượu

Nhiều người cho rằng tắm sau khi uống rượu bia giúp cơ thể tỉnh táo hơn, nhưng thực tế đây là thói quen rất nguy hiểm, đặc biệt với người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao.

Khi rượu bia đi vào cơ thể, các mạch máu giãn ra và tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì tuần hoàn. Nếu tắm ngay sau đó, nhất là bằng nước nóng, sự giãn mạch càng tăng, khiến huyết áp dao động mạnh, dễ dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí đột quỵ hoặc ngừng tim ở những trường hợp nặng.

Nếu tắm ngay sau khi uống rượu bia, tác động kết hợp giữa rượu và nước nóng có thể khiến huyết áp dao động mạnh, làm giảm lượng máu cung cấp cho tim và não, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Ngoài ra, rượu bia còn ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, khiến não phản ứng chậm hơn với các thay đổi trong tuần hoàn máu, dễ dẫn đến mất thăng bằng, trượt ngã hoặc các tai nạn nguy hiểm khác khi tắm.

Để tránh các rủi ro sức khỏe do tắm sau khi uống rượu bia, các bác sĩ khuyến cáo nên đợi ít nhất hai giờ, để cơ thể có thời gian chuyển hóa bớt lượng cồn trong máu. Khi tắm, nên chọn nước ở nhiệt độ vừa phải, không quá nóng, để tránh gây áp lực thêm lên tim và mạch máu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ, giữ cơ thể ổn định và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng là cách quan trọng giúp bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ tai biến.

Ra ngoài sau khi tắm

Nhiều người có thói quen ra ngoài ngay sau khi tắm, thậm chí khi tóc vẫn còn ướt, dù đang là mùa đông hoặc những ngày thời tiết se lạnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Khi tắm, đặc biệt là bằng nước nóng, các mạch máu giãn nở để tỏa nhiệt. Nếu ngay sau đó bước ra môi trường lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến mạch máu co lại đột ngột, gây rối loạn lưu thông máu. Sự thay đổi này có thể làm giảm lượng máu lên não, dẫn đến chóng mặt, tụt huyết áp, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu não, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh tim mạch.

Để tránh các vấn đề sức khỏe do chênh lệch nhiệt độ quá lớn, các bác sĩ khuyến cáo nên giữ ấm cơ thể ngay sau khi tắm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh. Nếu cần ra ngoài, nên mặc quần áo đủ ấm và dành vài phút để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ môi trường trước khi di chuyển. Việc này giúp ngăn ngừa tình trạng co mạch đột ngột do thay đổi nhiệt độ, giảm nguy cơ rối loạn tuần hoàn, đột quỵ hoặc nhồi máu não.