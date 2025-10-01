Bí quyết sống thọ của danh y Nhật: 30 năm không cảm cúm, làm việc quanh năm

Ở tuổi 88, bác sĩ Daitsu Ryoichi – nguyên viện trưởng danh dự Bệnh viện Daitsu Sankei (Nhật Bản) vẫn hằng ngày thăm khám cho bệnh nhân, cuối tuần đi khắp nơi diễn thuyết, viết báo, viết sách, gần như làm việc quanh năm mà không thấy mệt mỏi. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là gần 30 năm nay, ông không hề cảm cúm, cũng chưa từng mắc bệnh nặng.

Mới đây, bác sĩ Daitsu đã tiết lộ “bí quyết sống thọ” của mình, có 3 việc ông tuyệt đối không làm để giữ sức khỏe. Điều bất ngờ là trong đó có cả những thói quen như ăn rau sống, ăn nhạt hay dùng thực phẩm chức năng.

1. Không kiêng muối quá mức

Nhiều người thường nghe lời khuyên “ăn nhạt để giữ huyết áp ổn định”. Thế nhưng theo bác sĩ Daitsu, muối là chất không thể thiếu để duy trì hoạt động sống.

Ông dẫn chứng rằng, trong phương pháp điều trị ung thư gây tranh cãi mang tên “liệu pháp Gerson”, bệnh nhân bị buộc phải hoàn toàn kiêng muối. Một y tá Nhật từng thử nghiệm chế độ ăn này và chỉ sau 3 ngày đã xuất hiện đau đầu dữ dội. Khi bổ sung ngay rong biển chứa muối, tình trạng mới được cải thiện.

Bí quyết sống thọ của bác sĩ Daitsu.

Bác sĩ Daitsu khẳng định: “Con người cần muối, đó là sự thật khoa học”. Vì vậy, chỉ cần tình trạng sức khỏe cho phép, hãy thoải mái tận hưởng vị ngon của muối. Tuy nhiên, nếu một ngày ăn nhiều muối thì hôm sau cần giảm bớt để cân bằng lại.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, muối đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu dịch thể trong và ngoài tế bào, nhờ các khoáng chất như clo, natri, kali. Dù vậy, lượng natri nạp vào không nên vượt quá 2.400mg/ngày (tương đương 6g muối), nếu không sẽ gây hại.

2. Không ép bản thân ăn thứ không thích

Nhiều người thường miễn cưỡng ăn những món mình ghét chỉ vì nghĩ tốt cho sức khỏe. Nhưng với bác sĩ Daitsu: “Sống đến tuổi này rồi, chẳng cần tự hành hạ mình. Điều quan trọng nhất là duy trì được thói quen lâu dài, và tôi chọn ăn thứ mình thích”.

Ông cho rằng, tận hưởng sự ngon miệng và niềm vui khi ăn còn có lợi cho sức khỏe hơn. Ví dụ, dù các chuyên gia khuyên ăn rau sống để bổ sung chất xơ, nhưng ông lại ví rau sống là “thức ăn của châu chấu”, nên thẳng thắn nói không. Thay vào đó, ông chọn rau xào, nấm hương, khổ qua, những món vừa hợp khẩu vị, vừa giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

Tương tự, ông không thích sữa và các chế phẩm từ sữa, nhưng vẫn đảm bảo bổ sung canxi bằng cách ăn đậu phụ nấu với rong biển, đậu nành, đậu nành luộc, natto.

Thực đơn điển hình của bác sĩ 88 tuổi này là đậu phụ, rong biển, sashimi, đậu nành, đậu tằm, natto, rau xào, mực, cá thu, cơm trắng, cà rốt, nấm hương, khổ qua…

3. Không kiêng rượu tuyệt đối

Bác sĩ Daitsu có thói quen uống rượu mỗi tối, và coi đây là niềm vui lớn trong cuộc đời. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nguyên tắc: Uống vừa phải, tuyệt đối không để say xỉn. Trong suốt hơn 30 năm, ông chưa từng bị say rượu hay mệt mỏi sau khi uống.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế Nhật:

Với bia nồng độ 5%, phụ nữ không nên quá 2 ly/ngày (khoảng 254ml), nam giới không quá 4 ly/ngày (khoảng 508ml).

Sau khi uống rượu, nên uống thêm nhiều nước để hỗ trợ đào thải. Tăng cường rau củ giàu chất chống oxy hóa như bông cải xanh, hành tây để bảo vệ gan, giảm tác hại của cồn.

Ngoài 3 việc trên, vị bác sĩ này còn duy trì 4 thói quen dưỡng sinh quan trọng:

- Tìm khoảnh khắc hạnh phúc thông qua các ăn món mình thích để duy trì tinh thần lạc quan.

- Bỏ ngoài tai thông tin tiêu cực để giữ tâm thái bình yên.

- Hít thở sâu để kích hoạt hệ phó giao cảm, giải tỏa căng thẳng.

- Tập Thái Cực Quyền mỗi sáng 1,5 giờ để cải thiện tuần hoàn, giữ thăng bằng, giảm áp lực, làm tinh thần minh mẫn.