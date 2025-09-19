Thời gian ăn hàng ngày có thể tiết lộ bạn sống thọ hay không

Viết trên tạp chí Aging Cell, nhóm tác giả từ Đại học Pittsburgh và Trường Y Đại học Wake Forest (Mỹ) chỉ ra rằng những người duy trì "cửa sổ thời gian" ăn uống - tức thời điểm bắt đầu bữa ăn đầu tiên đến khi kết thúc bữa ăn cuối cùng trong ngày - khoảng 11-12 giờ thường sống thọ hơn.

Thời gian từ lúc bắt đầu bữa sáng cho đến khi kết thúc bữa cuối cùng trong ngày có thể quyết định phần nào cơ hội sống thọ của bạn - Minh họa AI: Thu Anh

Theo News Medical , các tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 33.000 người trưởng thành tại Mỹ, thời gian theo dõi trung bình 8,1 năm.

Họ nhận thấy độ dài của khung thời gian ăn uống có mối liên hệ hình chữ U với tỉ lệ tử vong sớm.

Theo đó, nguy cơ tử vong thấp nhất liên quan đến khung thời gian ăn uống khoảng 11-12 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, khung thời gian ăn uống dưới 8 giờ mỗi ngày luôn có liên quan đến tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn khoảng 34%.

Xem xét cụ thể hơn các nguyên nhân gây tử vong sớm, các tác giả lưu ý rằng ở nhóm có khung thời gian ăn uống quá hẹp này, nguy cơ tử vong sớm do tim mạch sẽ tăng tới 50-70% đối với người lớn tuổi, nam giới và da trắng.

Trái lại khung thời gian hẹp này hầu như không gây hại cho người trẻ tuổi.

Phát hiện trên cho thấy một kiểu ăn kiêng thời thượng gọi là "nhịn ăn gián đoạn" được nhiều người áp dụng với hy vọng giảm cân, tăng cường sức khỏe chuyển hóa... không thực sự phù hợp với tất cả.

Kiểu "nhịn ăn gián đoạn" yêu cầu mọi người thu hẹp khung thời gian ăn uống trong ngày - có thể là 8 giờ, 10 giờ hoặc 12 giờ - và hoàn toàn không nạp calo trong thời gian còn lại.

Một số nghiên cứu trước đây cũng khuyên rằng người lớn tuổi, có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử, và cũng không nên áp dụng khung thời gian quá nghiêm ngặt.

Ngoài ra, nghiên cứu mới cũng cảnh báo khung thời gian ăn uống quá dài - từ 15 giờ trở lên - cũng làm tăng nguy cơ tử vong khoảng 25%.

Điều này cũng phù hợp với một số nghiên cứu trước đây cho thấy ăn khuya - thường là nguyên nhân chính khiến khung thời gian ăn uống bị kéo dài - không tốt cho sức khỏe.