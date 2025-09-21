Bí quyết sống thọ của người Nhật: 10 loại thực phẩm “ăn hoài không ngán”

Nhắc đến Nhật Bản, nhiều người thường nghĩ ngay đến đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, với phần lớn dân số đều sống khỏe mạnh trên 80 tuổi. Và một trong những “chìa khóa” quan trọng nhất làm nên điều kỳ diệu ấy, chính là chế độ ăn uống đặc trưng.

Vậy, người Nhật thường ăn những gì để duy trì sức khỏe và tuổi thọ ấn tượng như vậy? Dưới đây là 10 loại thực phẩm gần như có mặt trong từng bữa ăn của họ.

1. Natto

Natto là món ăn sáng không thể thiếu của nhiều người Nhật cao tuổi. Dù có mùi nặng, kết cấu dính, nhưng natto được làm từ đậu nành lên men nên chứa enzyme nattokinase, cực kỳ tốt cho tim mạch, thường được ăn kèm cơm với xì dầu và mù tạt

2. Miso

Nhắc đến ẩm thực Nhật, không thể bỏ qua miso – nguyên liệu làm nên bát canh miso quen thuộc trong vô số bộ phim và bữa cơm gia đình. Miso là loại tương đậu nành lên men, giàu lợi khuẩn, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Khi đường ruột khỏe, hệ miễn dịch cũng được củng cố, tạo nên thói quen trường thọ giản dị nhưng hiệu quả.

3. Rong biển

Nếu như người Việt quen với bữa cơm có rau xanh, thì với người Nhật, rong biển lại chính là “rau” thường ngày. Từ nori, wakame cho tới kombu, các loại rong biển đều giàu i-ốt, canxi, magie…, giúp cân bằng trao đổi chất và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

4. Cá biển sâu

Người Nhật ăn rất nhiều cá, đặc biệt là các loại cá lưng xanh như saba, sanma… Chúng chứa lượng lớn Omega-3, dưỡng chất vàng cho não bộ và tim mạch. Nguyên tắc “ăn nhiều cá, ít thịt đỏ” là một phần quan trọng trong triết lý dinh dưỡng của họ.

5. Khoai lang

Những chiếc xe bán khoai nướng dọc đường phố Nhật Bản vào mùa đông đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Khoai lang giàu chất xơ, ngọt bùi, vừa là món ăn vặt lành mạnh, vừa có thể thay thế tinh bột trắng trong bữa chính. Vừa thỏa mãn cơn thèm ngọt, vừa tốt cho tiêu hóa, có thể nói rằng khoai lang chính là “món tráng miệng tự nhiên” của người Nhật.

6. Đậu phụ

Đậu phụ mềm mịn, dễ tiêu hóa, giàu đạm thực vật chất lượng cao. Đây là món ăn thay thế thịt đỏ lý tưởng, đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi. Đậu phụ có thể chế biến đa dạng như nấu canh, ăn lạnh, chiên hay hầm đều ngon.

7. Trà xanh

Sau mỗi bữa ăn, người Nhật thường uống một tách trà xanh. Khác với trà đen đã lên men hoàn toàn, trà xanh giữ lại nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên (polyphenol), giúp chống lão hóa và tăng cường miễn dịch.

8. Mơ muối (Umeboshi)

Quả mơ muối chua mặn đặc trưng thường xuất hiện trong hộp cơm Nhật Bản. Không chỉ kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa, umeboshi còn chứa nhiều axit citric, giúp giảm mệt mỏi và phục hồi thể lực.

9. Rau củ

Các loại củ như củ cải, ngưu bàng, cà rốt… thường được dùng trong những món hầm dân dã. Chúng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, lại dễ bảo quản, trở thành nguồn thực phẩm “đậm chất đời thường” nhưng giàu dinh dưỡng.

10. Gạo lứt

Khác với gạo trắng, gạo lứt giữ lại lớp cám chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất. Dù ăn thô ráp hơn, nhưng gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát cân nặng và phòng ngừa bệnh mạn tính.