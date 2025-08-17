Loại rau Việt rẻ tiền, dễ kiếm càng ăn càng sống thọ

Ai cũng biết rằng ăn nhiều rau xanh có lợi cho sức khỏe. Nhưng bạn có biết thói quen này còn có thể giúp bạn sống lâu hơn? Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng cường rau củ quả trong chế độ ăn hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển các bệnh mạn tính như tim mạch hay ung thư.

Trong số các loại rau, rau chân vịt - hay còn gọi là cải bó xôi, rau bina - nổi bật với những lợi ích đặc biệt cho tuổi thọ. Đây là loại rau phổ biến, dễ tìm và rất giàu dinh dưỡng, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng thường xuyên.

Vậy vì sao càng ăn cải bó xôi càng giúp sống lâu và khỏe mạnh?

Ảnh: Deposit Photos

Giàu chất chống oxy hóa

Nếu muốn sống thọ và khỏe mạnh, việc kiểm soát viêm trong cơ thể là ưu tiên hàng đầu. Và những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, như cải bó xôi, có thể hỗ trợ hiệu quả trong vấn đề này.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên cá nhân người Mỹ Umo Callins, cải bó xôi chứa nhiều vitamin C và các carotenoid như lutein và zeaxanthin - những hợp chất giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn cải bó xôi và các loại rau lá xanh đậm có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim mạch và ung thư.

"Cải bó xôi chứa lượng nitrat tự nhiên cao - một hợp chất đã được chứng minh là giúp ổn định huyết áp, từ đó có lợi cho sức khỏe tim mạch", chuyên gia dinh dưỡng Jamie Nadeau cho biết.

Ngoài ra, cải bó xôi còn là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất chống ung thư, bao gồm beta-carotene, vitamin C, flavonol và nhiều hợp chất thực vật khác (phytochemical). Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Cải bó xôi chứa nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hoạt động ổn định của hệ đường ruột. Đáng chú ý, cải bó xôi nấu chín mang lại lợi ích cao hơn: một bát chứa hơn 4 g chất xơ, trong khi cùng lượng rau sống chỉ chứa chưa đến 1 g chất xơ.

Ngoài ra, cải bó xôi còn rất giàu carotenoid như beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Những hợp chất này đã được nghiên cứu là có liên quan đến việc tăng sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột - yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bảo vệ não bộ khi bạn già đi

Theo chuyên gia dinh dưỡng Maggie Moon, tuổi sinh học của não bộ là một trong những yếu tố dự báo tuổi thọ chính xác nhất. Vì vậy, việc bổ sung cải bó xôi thường xuyên là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sức khỏe não bộ khi bạn già đi.

Cải bó xôi được xem là một "siêu thực phẩm trường thọ" nhờ chứa nhiều folate (vitamin B9), các chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có khả năng làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác. Trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn nhiều rau lá xanh như cải bó xôi có liên quan đến chức năng nhận thức tốt hơn và tốc độ suy giảm trí nhớ chậm hơn ở người lớn tuổi.

Cách bổ sung cải bó xôi vào chế độ ăn

Xào nhanh với tỏi

Đây là cách chế biến đơn giản, giữ được hương vị và dinh dưỡng. Chỉ cần xào cải bó xôi với một ít tỏi cho đến khi rau vừa chín mềm. Bạn có thể thêm trứng hoặc tôm để có một bữa ăn nhanh gọn mà đầy đủ dưỡng chất. Nếu muốn bữa ăn cân bằng hơn, hãy kết hợp cùng chút tinh bột phức hợp như khoai lang, gạo lứt hoặc yến mạch.

Xay cùng sinh tố buổi sáng

Thêm một nắm rau cải bó xôi vào sinh tố buổi sáng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu ăn rau củ hàng ngày, đồng thời kéo dài tuổi thọ.

Dùng làm món salad

Cải bó xôi tươi sống là nguyên liệu tuyệt vời cho món salad. Để tối đa hóa khả năng hấp thụ sắt từ loại rau này, hãy thêm các loại thực phẩm giàu vitamin C vào món salad, chẳng hạn như ớt chuông hoặc trái cây họ cam quýt.

Cải bó xôi đông lạnh

Nếu bạn gặp khó khăn khi dùng hết cả gói rau cải bó xôi tươi trước khi nó bị nhớt, hãy thử cấp đông nó. Cải bó xôi cấp đông vẫn cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng như rau tươi và có thể dễ dàng kết hợp vào nhiều món ăn nấu chín khác nhau.