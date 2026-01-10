Chơi pháo nổ, bé trai bị tai nạn cháy đen khuôn mặt

BS Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng – Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng độ II – III, tổn thương gần như toàn bộ vùng mặt, diện tích tương đối rộng. Qua khai thác bệnh sử, trưa cùng ngày, bé cùng nhóm bạn chơi pháo tại nhà. Trong lúc châm lửa, quả pháo bất ngờ phát nổ, lửa và sức ép tạt thẳng vào mặt.

Khuôn mặt bệnh nhi bị cháy đen, bỏng nặng khi chơi pháo nổ bán trái phép trên mạng xã hội

Sau tai nạn, dù bị đau rát dữ dội, bé vẫn còn tỉnh, tự tìm nước rửa mặt rồi chạy về nhà báo cho gia đình. Người thân nhanh chóng đưa trẻ đi sơ cứu và chuyển thẳng đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để điều trị chuyên sâu. Người cha của bệnh nhi cho biết, quả pháo do một người bạn cùng lớp đặt mua trên mạng với giá khoảng 500.000 đồng. Nhóm có ba đến bốn em, nhưng chỉ hai em trực tiếp cầm pháo chơi. “Hai đứa vừa ngồi xuống thì pháo phát nổ. Cháu chạy về nhà kêu ba ơi con bị vậy giờ sao. Lúc đó gia đình rất hoảng loạn, chỉ kịp rửa nước rồi đưa cháu đi bệnh viện ngay”, người cha kể.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành rửa lại vết bỏng bằng dung dịch chuyên dụng, bôi thuốc và theo dõi sát nguy cơ hoại tử da. Theo BS Ngô Hồng Phúc, bỏng vùng mặt là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì dễ để lại sẹo xấu, co rút và ảnh hưởng lâu dài đến thẩm mỹ. “Hiện tại, chúng tôi phải theo dõi diễn tiến hoại tử da. Nếu tổn thương chỉ dừng ở bỏng độ II, trẻ có thể điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, nếu xuất hiện hoại tử sâu, bắt buộc phải cắt lọc và có khả năng ghép da, thời gian điều trị sẽ kéo dài” - BS Phúc cho biết.

Theo các bác sĩ, tình trạng bỏng có thể không chỉ dừng lại ở giai đoạn cấp cứu, bệnh nhi nguy cơ phải đối mặt với quá trình hồi phục lâu dài. Bỏng vùng mặt có nguy cơ gây co rút mí mắt, khóe miệng, rãnh mũi, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng và ngoại hình. Ngay cả khi vết thương lành, sẹo có thể lồi, ngứa kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. “Ảnh hưởng về thẩm mỹ và tâm lý đối với trẻ là rất lớn. Vì vậy, sau giai đoạn nguy kịch, ngoài điều trị y khoa, bệnh nhi cần được vật lý trị liệu kết hợp hỗ trợ tâm lý cho cả trẻ và gia đình” - BS Phúc nhấn mạnh.

Bệnh nhi nguy cơ đối mặt với di chứng bỏng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thẩm mỹ khuôn mặt

Theo thống kê của khoa Bỏng – Chỉnh trực, mỗi dịp cận Tết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ bị tai nạn liên quan đến pháo. Mức độ tổn thương rất khác nhau, từ bỏng nhẹ đến dập nát tay chân. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp pháo nổ trực tiếp trên tay khiến trẻ mất chức năng bàn tay, thậm chí phải cắt bỏ một phần chi.

“Nạn nhân chủ yếu là bé trai, trong độ tuổi từ 10 đến 16 – lứa tuổi tò mò, thích khám phá và thường chơi theo nhóm. Gần đây còn xuất hiện tình trạng trẻ tự chế pháo hoặc mua pháo, hóa chất trôi nổi trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ nổ bất ngờ, mức độ sát thương rất lớn” - BS Phúc cảnh báo.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ sử dụng pháo nổ, đặc biệt là các loại pháo không được phép, mua qua mạng, không rõ nguồn gốc. Việc giám sát con em trong dịp Tết cần được tăng cường, nhất là khi trẻ có nhiều thời gian rảnh và dễ bị tác động bởi các nội dung nguy hiểm trên internet.

Khi tai nạn pháo xảy ra, sơ cứu đúng cách có vai trò quyết định. Theo BS Phúc, cần nhanh chóng dập lửa, làm mát vết bỏng bằng nước sạch để giảm độ sâu tổn thương, che phủ nhẹ nhàng bằng gạc hoặc vải sạch, không băng chặt, rồi đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.