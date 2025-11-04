Bé trai tử vong vì vừa chơi đùa vừa uống trà sữa

Vào ngày 24 tháng 10, cha của một cậu bé 3 tuổi họ Lý đã chia sẻ một đoạn video từ camera giám sát, ghi lại sự việc xảy ra tại một khu vui chơi trong trung tâm thương mại ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo đoạn video, sự việc xảy ra vào ngày 19/10, cậu bé uống trà sữa mẹ mua cho trước khi chơi trên bạt nhún. Sau đó khoảng 1 phút, anh Lý phát hiện con trai ngất xỉu, mặc dù lúc đó người mẹ đã cố gắng hết sức để cứu con mình nhưng cậu bé vẫn không tỉnh lại. Ngay lập tức, cậu bé được gia đình chở tới bệnh viện, dù áp dụng các biện pháp cấp cứu khẩn cấp không thể cứu được em. Nguyên nhân tử vong được xác định là do những hạt trân châu trong ly trà sữa.

Được biết, những hạt trân châu có kích thước khoảng 10 mm, quá lớn so với đường thở của trẻ nhỏ nếu chúng đi nhầm vào khí quản. Bên cạnh đó, trân châu quá dính, khiến thủ thuật Heimlich mà người mẹ thực hiện không có tác dụng.

Anh Lý đăng video lên mạng để yêu cầu quán trà sữa và trung tâm thương mại chịu trách nhiệm về cái chết của con trai mình. Anh cho rằng, nhân viên quán không treo biển cảnh báo rõ ràng trong cửa hàng, cũng như không nhắc nhở bằng lời rằng trân châu không phù hợp cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, nhân viên không yêu cầu họ ngừng mang đồ ăn hoặc thức uống vào khu vui chơi, và không có ai hỗ trợ sơ cứu khi xảy ra sự cố.

Sau đó, cửa hàng trà sữa này cho biết họ có ghi rõ: “Sản phẩm trà sữa này không phù hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi”. Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình hòa giải.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, phần lớn mọi người cho rằng cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho bi kịch này.

Các chuyên gia y tế cho biết, hạt trân châu nên được ăn chậm, vì chúng khó tiêu hóa, có thể mắc trong cổ họng và gây nghẹn, thậm chí nguy hiểm cả với người lớn.