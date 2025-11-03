Có dấu hiệu này khi đi đại tiện, coi chừng ung thư đại tràng "ghé thăm"

Có một triệu chứng của ung thư đại tràng đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và khiến mọi người hoang mang: phân mỏng như bút chì.

Với đa số bệnh nhân ung thư, hầu hết các triệu chứng thường bị bỏ qua cho đến khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tình trạng phân mỏng như bút chì có thể báo hiệu khối u đang thu hẹp đại tràng. Phát hiện sớm là rất quan trọng để điều trị hiệu quả.

Như một người dùng TikTok đã giải thích trên mạng xã hội, cùng với các triệu chứng phổ biến như sụt cân đột ngột và tiêu chảy, cô nhận thấy phân của mình loãng hơn bình thường. Chỉ nghĩ rằng đó là hội chứng ruột kích thích, cô đã không đi khám bác sĩ sớm. Nhưng khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4 của ung thư đại tràng.

Bác sĩ Michael Cecchini, đồng giám đốc tại Trung tâm Ung thư Đường tiêu hóa và bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Trung tâm Ung thư Yale (Mỹ), chia sẻ: phân mỏng như bút chì là đặc điểm mà một số bệnh nhân ung thư đại tràng sẽ gặp phải.

Tại sao lại xảy ra tình trạng này?

Triệu chứng này xuất hiện nếu có khối u ở gần cuối đại tràng hoặc nằm ở bên trong đại trực tràng, làm hẹp đoạn phân đi qua.

Phân mỏng như bút chì là một dấu hiệu hiếm gặp của ung thư đại tràng, nhưng khi xuất hiện, thường rất đáng lo ngại. Các dấu hiệu phổ biến hơn bao gồm: máu trong phân, đau bụng và sụt cân đột ngột. Đôi khi, có thể không có triệu chứng nào cả.

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, bạn cần phải đi khám bác sĩ.

Thông thường, nội soi đại tràng hoặc tầm soát ung thư đại tràng được khuyến cáo để giảm nguy cơ hoặc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Mặc dù việc tầm soát thường bắt đầu ở độ tuổi 45, nhưng nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này trước độ tuổi đó, bạn vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ để thực hiện tầm soát sớm.

Phát hiện sớm là rất quan trọng vì ung thư đại tràng thường phát triển âm thầm, và việc can thiệp kịp thời có thể cải thiện đáng kể kết quả. Việc thảo luận về tiền sử gia đình, các yếu tố lối sống hoặc các vấn đề tiêu hóa kéo dài với bác sĩ có thể giúp xác định thời điểm phù hợp để bắt đầu tầm soát, đảm bảo các lựa chọn phòng ngừa và điều trị tốt hơn.

Theo Medical News Today, mặc dù bất kỳ thay đổi đáng chú ý nào về thói quen đại tiện đều đáng chú ý, nhưng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của ung thư. Sự thay đổi về hình dạng hoặc độ đặc của phân cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác.

Trong khi lối sống, môi trường xung quanh cùng với yếu tố di truyền tạo nên tam giác nguyên nhân gây bệnh, việc phát hiện sớm các triệu chứng có thể tác động tích cực đến việc chẩn đoán và điều trị.