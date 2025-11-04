5 thói quen tai hại vào buổi sáng khiến thận bị tổn thương

Thận có chức năng lọc chất thải, cân bằng điện giải và kiểm soát huyết áp... Khi phải làm việc quá sức hoặc mất nước, tổn thương thận có thể bị tích tụ dần dần.

Những thói quen buổi sáng như không uống nước, nhịn tiểu, uống thuốc giảm đau khi bụng đói, bỏ uống nước sau khi tập thể dục và bỏ bữa sáng có thể âm thầm gây hại cho thận. Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này theo thời gian sẽ gây áp lực đáng kể lên thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và duy trì sức khỏe tổng thể.

1. Không uống nước vào buổi sáng

Sau giấc ngủ đêm, cơ thể thức dậy với tình trạng mất nước nhẹ. Thận đã lọc chất thải trong nhiều giờ mà không được cung cấp đủ nước. Nếu thức uống đầu tiên của bạn là cà phê hoặc trà, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn. Một cốc nước vào buổi sáng giúp đào thải độc tố và hỗ trợ quá trình lọc hiệu quả.

Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thận. Nó giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận bằng cách pha loãng các khoáng chất có thể kết tinh. Nó cũng có thể làm giảm áp lực lên thận bằng cách giảm nồng độ vasopressin, một loại hormone khiến thận phải làm việc căng thẳng. Mặc dù cần thêm nghiên cứu để xác nhận đầy đủ lợi ích của việc uống nước sau khi thức dậy, các chuyên gia đều đồng ý rằng việc duy trì đủ nước giúp thận hoạt động trơn tru.

Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ, nếu lặp lại hàng ngày, cũng có thể khiến thận làm việc vất vả hơn, dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và nước tiểu sẫm màu hơn, những dấu hiệu tinh tế cho thấy cơ thể bạn đang bị căng thẳng.

Bí quyết rất đơn giản: hãy bắt đầu buổi sáng bằng 1 cốc nước lọc, thay vì caffeine. Chỉ một ly nước cũng có thể tạo nên sự khác biệt sau một đêm nghỉ ngơi.

2. Nhịn tiểu quá lâu

Nhiều người thức dậy và bắt đầu ăn sáng hoặc tập thể dục trước khi đi vệ sinh. Nhưng việc nhịn tiểu trong thời gian dài không hề vô hại. Bàng quang sẽ giãn ra khi bạn ngủ, và việc trì hoãn việc giải phóng nước tiểu sẽ gây thêm áp lực lên cả bàng quang và thận.

Việc nhịn tiểu từ 3 giờ trở lên sau lần đi tiểu cuối cùng dẫn đến huyết áp cao hơn ở phụ nữ trung niên. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, huyết áp lý tưởng nhất nên được đo sau khi bàng quang đã rỗng. Điều này cho thấy, việc giữ nước tiểu thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể điều hòa huyết áp, một dấu hiệu quan trọng của tình trạng căng thẳng ở thận.

Các bác sĩ cảnh báo rằng, tình trạng bí tiểu thường xuyên cũng có thể làm suy yếu cơ bàng quang và tăng sự phát triển của vi khuẩn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Việc lờ đi cảm giác buồn tiểu cũng có thể gây nhiễm trùng hoặc khiến bạn dễ bị sỏi thận hơn.

Thông điệp rất rõ ràng: đừng nhịn tiểu. Hãy đi tiểu ngay sau khi thức dậy.

3. Uống thuốc giảm đau khi bụng đói

Thuốc giảm đau, đặc biệt là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, là loại thuốc thường được dùng vào buổi sáng để điều trị đau đầu hoặc đau cơ. Tuy nhiên, uống thuốc khi bụng đói có thể gây hại không chỉ cho dạ dày. Khi uống lúc bụng đói, những loại thuốc này nhanh chóng đi vào máu và gây thêm áp lực lên thận.

NSAID có thể tương tác với một số loại thuốc khác, bao gồm cả những loại thuốc ức chế hệ miễn dịch. Khi dùng chung, chúng làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Việc sử dụng thường xuyên hoặc tự ý dùng thuốc mà không có hướng dẫn đúng cách có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa thận, việc sử dụng NSAID trong thời gian dài hoặc không được theo dõi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận do thuốc.

Nếu bạn cần giảm đau vào buổi sáng, hãy luôn ăn gì đó trước và tránh dùng nếu không cần thiết. Thuốc giảm đau nên được sử dụng hạn chế và tốt nhất là theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp hoặc bệnh thận từ trước.

4. Không bù nước sau khi tập thể dục

Tập luyện buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều người quên bù lại lượng nước đã mất qua mồ hôi. Điều này có thể dẫn đến mất nước, gây áp lực lên thận. Bù nước không chỉ là uống nước, mà còn là bù lại lượng natri và chất điện giải đã mất trong quá trình tập luyện.

Các chuyên gia cho rằng, những người tập thể dục cường độ cao có nguy cơ bị căng thẳng thận cao hơn nếu họ không bổ sung chất điện giải đúng cách, vì tình trạng mất nước làm giảm lưu lượng máu đến thận.

Không bù nước đúng cách có thể khiến nước tiểu cô đặc hơn và buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc chất thải. Nếu bạn tập thể dục vào buổi sáng, hãy uống nước trước và sau buổi tập, và cân nhắc ăn nhẹ hoặc uống hỗn hợp nước bù điện giải để bổ sung muối.

5. Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là thói quen của nhiều người để tiết kiệm thời gian hoặc cắt giảm calo, nhưng nó có thể phản tác dụng. Nhịn ăn khiến lượng đường trong máu có thể giảm xuống, dẫn đến thèm ăn đồ ăn vặt mặn hoặc đồ ăn chế biến sẵn vào cuối ngày. Những món ăn vặt này thường chứa hàm lượng natri cao, theo thời gian có thể gây hại cho sức khỏe thận.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng, bữa sáng giúp ổn định năng lượng và nồng độ hormone, ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều sau đó, một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận và tim về lâu dài.

Một bữa sáng cân bằng với protein, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn và hỗ trợ sức khỏe tim mạch và thận. Ngay cả những thứ đơn giản như trứng, yến mạch hoặc trái cây cũng có thể tạo ra sự khác biệt so với việc bỏ bữa hoàn toàn.