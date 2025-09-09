Bé trai tàn tật suốt đời vì nuốt pin cúc áo

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một bé trai mới chỉ 1 tuổi rưỡi ở Nam Kinh vô tình nuốt phải pin cúc áo. Viên pin mắc kẹt trong thực quản bé hơn 10 tiếng, cuối cùng gây ra tình trạng hoại tử nghiêm trọng, thủng thực quản và để lại di chứng vĩnh viễn.

Theo đó, vào một ngày tháng 5 vừa qua, bé trai bất ngờ xuất hiện triệu chứng nôn ói, bỏ ăn. Cha mẹ kiểm tra thì phát hiện viên pin trong đồ chơi bị mất, lập tức nghi ngờ con đã nuốt phải. Khi đưa đi khám, bác sĩ xác nhận pin đã mắc kẹt trong thực quản hơn 10 giờ.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nội soi để gắp pin ra, nhưng lúc này đã quá muộn. Hóa chất từ pin rò rỉ trong cơ thể đã gây bỏng nặng vùng thực quản, thậm chí ăn mòn và tạo lỗ thủng, dẫn đến tổn thương không thể phục hồi.

Pin cúc áo trong cơ thể bé trai.

Dù sau đó các bác sĩ nỗ lực cứu chữa bằng cách cho bé nhịn ăn, truyền dịch, ức chế axit..., nhưng sau 2 tuần tái khám, thực quản bé đã bị hẹp nghiêm trọng do sẹo, khiến việc ăn uống vô cùng khó khăn. Đến nay, bé vẫn phải thường xuyên trải qua các ca phẫu thuật làm giãn thực quản để duy trì chức năng nuốt cơ bản.

Các bác sĩ cảnh báo, pin cúc áo nếu mắc kẹt trong thực quản chẳng khác nào một chiếc ‘lò nướng điện mini’. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi cũng đủ gây ra bỏng nặng.

Các bác sĩ cảnh báo: “Nếu pin cúc áo mắc kẹt trong thực quản quá 6 giờ, khả năng cao sẽ gây thủng thực quản, thậm chí đe dọa tính mạng. Một số trẻ nhỏ có thể phải cắt bỏ toàn bộ thực quản, suốt đời không thể ăn uống bình thường.”

Ngoài ra, bác sĩ cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng, nếu trong nhà có trẻ nhỏ, cần đặc biệt lưu ý bởi nhiều món đồ quen thuộc như đồ chơi điện tử, sách phát âm, điều khiển từ xa, chìa khóa ô tô… đều có sử dụng pin cúc áo - “sát thủ tiềm ẩn” đối với trẻ em.

Không chỉ vậy, những vật dụng khác như hạt nam châm, viên tẩy bồn cầu, dung dịch tẩy rửa máy lạnh và các loại hóa chất ăn mòn mạnh cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của trẻ nhỏ.