Những lầm tưởng khi uống bia khiến bệnh sỏi thận trầm trọng hơn

Sỏi thận là một vấn đề sức khỏe khá phổ biến và thường gây đau đớn. Có nhiều người truyền tai nhau rằng, uống bia có thể giúp đào thải sỏi nhờ đặc tính lợi tiểu. Mặc dù bia thực sự làm tăng lượng nước tiểu, nhưng việc sử dụng nó như một phương pháp điều trị sỏi thận là không an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên thực tế, việc lạm dụng rượu bia có thể làm trầm trọng thêm cơn đau do sỏi thận gây ra, làm mất nước và thậm chí góp phần hình thành sỏi mới. Việc hiểu rõ và phân định lời đồn đoán có đúng sự thật hay không là rất quan trọng, thay vì mù quáng làm theo.

Dưới đây là những quan niệm sai lầm phổ biến nhất về bia và sỏi thận:

Lầm tưởng 1: Bia giúp đào thải tất cả sỏi thận

Nhiều người tin rằng, bia có thể đẩy sỏi ra khỏi thận một cách tự nhiên. Quan niệm sai lầm này xuất phát từ việc bia có đặc tính lợi tiểu.

Sự thật:

Mặc dù bia có đặc tính lợi tiểu, nhưng nó không phải là giải pháp đáng tin cậy để đào thải sỏi thận. Về mặt lý thuyết, sỏi nhỏ hơn 5mm có thể di chuyển qua niệu quản, vốn rộng khoảng 3mm, nhưng sỏi lớn hơn có thể gây tắc nghẽn và đau dữ dội nếu bị ép. Việc dựa vào bia để đào thải sỏi có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với người mới uống hoặc những người đang bị tắc nghẽn đường tiết niệu.

Lầm tưởng 2: Bia giống như một “phương thuốc” an toàn

Một số người coi bia là giải pháp vô hại so với thuốc hoặc các thủ thuật khác, cho rằng chất lợi tiểu tự nhiên không thể gây hại.

Sự thật:

Bia tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe khi sử dụng để cố gắng tống sỏi. Bia chứa nhiều oxalat, một thành phần chính trong nhiều loại sỏi thận, và việc tiêu thụ bia kéo dài thực sự có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mới.

Bia cũng gây mất nước theo thời gian, mặc dù có tác dụng lợi tiểu tức thì. Ngoài ra, uống bia để kiểm soát sỏi có thể làm mất cân bằng điện giải, giảm hiệu suất thận và làm trầm trọng thêm tình trạng viêm đường tiết niệu.

Uống quá nhiều loại đồ uống này có thể góp phần gây tăng cân, căng thẳng gan và các vấn đề chuyển hóa khác, tất cả đều là yếu tố nguy cơ gây sỏi thận. Việc sử dụng bia như một phương pháp điều trị tại nhà không an toàn, đặc biệt là đối với những người có bệnh lý nền hoặc thường xuyên hình thành sỏi.

Lầm tưởng 3: Uống nhiều bia hơn giúp sỏi sẽ di chuyển nhanh hơn

Một quan niệm phổ biến là uống nhiều bia có thể “đào thải” sỏi nhanh chóng, giúp chấm dứt cơn đau nhanh hơn.

Sự thật:

Việc sản xuất nhiều nước tiểu đột ngột không đảm bảo sỏi sẽ di chuyển nhanh. Nếu niệu quản bị tắc, thận không thể đào thải lượng dịch dư thừa, dẫn đến đau nặng hơn, buồn nôn và các biến chứng tiềm ẩn.

Sỏi nhỏ có thể tự đào thải sau vài tuần nếu được cung cấp đủ nước, dùng thuốc và theo dõi, nhưng việc ép sỏi bằng bia không hiệu quả và an toàn. Các loại thuốc kê đơn có thể làm giãn cơ niệu quản hoặc tăng lưu lượng nước tiểu, giúp sỏi đào thải mà không gây hại.

Lầm tưởng 4: Bia tốt hơn thuốc điều trị

Một số người coi bia là giải pháp thay thế rẻ hơn hoặc đơn giản hơn so với thuốc hoặc các thủ thuật để loại bỏ sỏi.

Sự thật:

Mặc dù bia được bán rộng rãi, nhưng các phương pháp điều trị y tế lại an toàn và hiệu quả hơn nhiều. Thuốc có thể giúp sỏi nhỏ đào thải tự nhiên, giảm đau và tránh biến chứng. Nếu sỏi không đào thải được trong vòng 1 tháng, các thủ thuật ít xâm lấn có thể loại bỏ sỏi một cách an toàn, ngăn ngừa tổn thương thận. Các kỹ thuật hiện đại tiên tiến, an toàn và thường nhanh chóng.

Lầm tưởng 5: Sỏi phải được đẩy ra ngay lập tức

Người ta tin rằng sỏi thận sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn nếu không được đào thải ngay lập tức, vì vậy các biện pháp quyết liệt, bao gồm cả việc uống bia, là hợp lý.

Sự thật:

Hầu hết sỏi nhỏ đều tự đào thải theo thời gian. Kiên nhẫn, uống đủ nước và theo dõi sức khỏe là cần thiết. Chỉ những viên sỏi gây tắc nghẽn nghiêm trọng, gây đau dai dẳng hoặc khiến người bệnh không thể tiểu tiện mới cần can thiệp ngay lập tức.

Mặc dù bia có đặc tính lợi tiểu, nhưng nó không phải là giải pháp đáng tin cậy hoặc an toàn để loại bỏ sỏi thận. Áp dụng những quan niệm sai lầm đồn đại trong truyền miệng có thể gây mất nước và hình thành sỏi, đồng thời làm phức tạp thêm tình trạng vốn có thể kiểm soát được.

Uống thuốc và tuân thủ các phương pháp điều trị hiện đại cung cấp các giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, việc duy trì uống đủ nước, chế độ ăn uống cân bằng, đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa sỏi tái phát. Tránh áp dụng các biện pháp khắc phục tại nhà chưa được kiểm chứng sẽ giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sức khỏe thận về lâu dài.

Việc phân biệt đúng sai là rất quan trọng để ngăn ngừa những tổn hại không đáng có. Trước khi cân nhắc bất kỳ biện pháp khắc phục tại nhà nào, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ và các phương pháp điều trị đã được chứng minh y khoa. Thận sẽ khỏe mạnh hơn nếu được chăm sóc đúng cách, chứ không phải dựa vào những lời đồn đại sai lầm.