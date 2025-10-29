Mỗi ngày hít 240 đến 320 quả bóng cười, hai vợ chồng liệt, tổn thương tủy sống

“Lần đầu tiên tôi thử là khi đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), thấy bạn bè cười nói vui vẻ nên cũng tò mò thử cho biết. Ai ngờ chỉ một lần mà bị cuốn vào lúc nào không hay”, anh T. nhớ lại. Từ vài quả “cho vui”, anh nhanh chóng nghiện cảm giác hưng phấn. “Hít vào thấy đầu lâng lâng, như đang trôi trong không gian khác. Càng chơi càng bị cuốn. Có lần, chỉ trong hai ngày, tôi tiêu gần 20 triệu đồng để mua bóng”, T nói.

Không chỉ anh, chị H., vợ anh cũng lao vào vòng xoáy ấy. “Chúng tôi chơi trong phòng riêng, không ai biết. Cứ căng thẳng, mệt mỏi là lại tìm đến bóng cười để cảm thấy dễ chịu” chị kể. Có giai đoạn, hai vợ chồng sử dụng 6-8 bình mỗi ngày, mỗi bình khoảng 40 quả bóng. “Giờ nghĩ lại mới thấy ngu dại. Tiền mất, sức khỏe tan tành”, anh T. nói.

Hình ảnh tổn thương tủy sống trên bệnh nhân ngộ độc khí N2O

Sau gần 10 tháng, cơ thể họ bắt đầu “phản kháng”. Anh T. thấy tay tê, sau đó lan xuống chân, đứng dậy là ngã. Còn chị H. cũng tê bì bàn chân, đi loạng choạng, có cảm giác “kiến bò trong người”. Khi vào Bệnh viện Bạch Mai, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy cả hai bị tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N₂O, ảnh hưởng trực tiếp tới dây thần kinh vận động và cảm giác.

“Trước đây chúng tôi có công việc ổn định, cuộc sống bình thường. Giờ mọi thứ đảo lộn, đêm đến phải bóp chân cho nhau vì đau buốt”, chị H. nghẹn ngào.

Hai vợ chồng hiện được điều trị giải độc, phục hồi chức năng và vật lí trị liệu. Các bác sĩ cho biết, việc hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thể trở lại bình thường nếu tổn thương tủy sống đã quá nặng. “Tôi chỉ mong có thể tự đi lại. Mong mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đừng dại như vợ chồng tôi”, anh T. chia sẻ.

“Bóng cười” - ma túy trá hình

Theo bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), khí N₂O - thành phần chính của bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, có khả năng tấn công ba cơ quan chính: hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản. “Về thần kinh, khí này phá hủy lớp myelin bao quanh sợi thần kinh, làm gián đoạn đường truyền tín hiệu giữa não và tủy sống. Người sử dụng có thể bị tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở”, bác sĩ Nguyên cho biết.

Bàn tay của anh H. bị tê bì, không thể khép lại và mất cảm giác

Không chỉ vậy, khí N₂O còn gây suy tủy, thiếu máu, giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết và giảm ham muốn ở cả nam lẫn nữ. “Nhiều người nghiện bóng cười xuất hiện rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn hành vi - biểu hiện của tổn thương não mạn tính. TS. Nguyên nhấn mạnh: “Bóng cười có cơ chế gây nghiện tương tự ma túy. Người dùng phải tăng liều liên tục, không có khái niệm liều an toàn. Đây là ma túy trá hình, vừa độc, vừa gây nghiện”.

Bác sĩ, TS. Nguyễn Đăng Đức, người trực tiếp điều trị cho vợ chồng anh T. cho biết, Trung tâm Chống độc liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc khí N₂O, chủ yếu là thanh niên. “Có bệnh nhân mới 20 tuổi, sau vài tháng chơi bóng cười đã phải nhập viện vì liệt tứ chi, tổn thương tủy sống không thể phục hồi. Trong khi đó, bóng cười vẫn được rao bán tràn lan, núp bóng khí giải trí”, bác sĩ Nguyên nhấn mạnh.

Cảnh báo từ bác sĩ

Các chuyên gia khuyến cáo, khí N₂O tuyệt đối không được dùng để hít trực tiếp. Chỉ cần vài lần hít liên tục cũng có thể gây ngộ độc thần kinh cấp, dẫn đến tàn phế suốt đời. “Một phút “phê” có thể khiến người trẻ đánh mất cả tương lai. Có bệnh nhân 25 tuổi phải tập đi lại như trẻ con”, TS. Nguyễn Đăng Đức nói.

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đưa ra khuyến cáo: không sử dụng bóng cười dưới bất kì hình thức nào; khi có dấu hiệu tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng sau khi hít khí cười cần đến cơ sở y tế ngay; cha mẹ, nhà trường và cộng đồng cần tăng cường giám sát, giáo dục để ngăn chặn tình trạng lan rộng trong giới trẻ.

“Bóng cười không vui. Nó là chất độc đang âm thầm hủy hoại não, tủy sống và tương lai của người trẻ. Đừng để một phút tò mò biến thành bi kịch suốt đời”, TS. Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.