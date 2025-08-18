Bé trai 5 tuổi mất thị lực chỉ vì mê game, bác sĩ nói không thể phục hồi

Mới đây, một bé trai 5 tuổi ở Trung Quốc đã gặp phải tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng chỉ trong vòng 1 năm do nghiện sử dụng các sản phẩm điện tử. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, con ngươi của mắt bé bị thu nhỏ, trong khi tỷ lệ lòng trắng mắt tăng bất thường. Bé trai được chẩn đoán mắc cận thị nặng, kèm theo tật loạn thị và tình trạng nhược thị. Các bác sĩ cho biết khả năng phục hồi thị lực của bé rất thấp.

Theo đó, cậu bé Tiểu Minh mỗi ngày dành 3–4 tiếng sử dụng máy tính bảng và điện thoại để chơi game.

Ảnh minh họa.

Khoảng nửa năm sau, mẹ và cô giáo mầm non của Tiểu Minh phát hiện mắt bé có dấu hiệu bất thường. Đưa đi khám, bác sĩ phát hiện thị lực của bé đã cận tới 6 độ.

Bác sĩ cho biết, việc nhìn gần màn hình trong thời gian quá dài khi mắt vẫn đang trong giai đoạn phát triển sẽ gây tổn thương không thể đảo ngược, đồng thời làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp và các bệnh lý võng mạc trong tương lai.

Một trường hợp khác là bé trai 5 tuổi tên Quân Quân. Sau kỳ nghỉ hè, cha mẹ đưa bé đi khám vì nghĩ rằng việc bé thỉnh thoảng bị lé hoặc dụi mắt chỉ là thói quen xấu. Tuy nhiên, khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện một bên con ngươi của bé bị thu nhỏ khi nhìn về phía trước, có hiện tượng bị lé khi nhìn lên.

Bác sĩ chẩn đoán cơ mắt của Quân Quân đã biến dạng nghiêm trọng, dẫn đến lác mắt cố định và thị lực bị tổn thương vĩnh viễn, không thể hồi phục.

Nguyên nhân chính khiến Quân Quân gặp vấn đề về thị lực là do có những thói quen có hại cho mắt. Hơn nữa, cha mẹ bé vốn cũng là những người nghiện điện thoại nặng, thường xuyên chơi game và xem video ngắn, ít tương tác với con.

Khi còn nhỏ, vào khoảng 3-4 tuổi, Quân Quân thường chơi với đồ chơi. Tuy nhiên, khi lớn lên, bé bắt đầu có nhu cầu tham gia vào các hoạt động cùng cha mẹ. Một lần, khi ngồi cạnh cha xem livestream chơi game, chỉ sau một giờ, Quân Quân bỗng thích thú với điện thoại. Từ đó, mỗi khi có cơ hội, bé thường mượn điện thoại của cha mẹ để chơi game.

Khi có điện thoại riêng, Quân Quân hoàn toàn bỏ đồ chơi, các hoạt động ngoài trời và tranh ảnh. Chỉ chưa đầy 1 năm, bé đã nghiện game nặng, gây tổn thương nghiêm trọng cho thị lực và vị trí mắt.

Bác sĩ cảnh báo, hệ thống thị giác của trẻ nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn thiện, cơ mắt, thần kinh và võng mạc rất nhạy cảm với ánh sáng từ màn hình trong thời gian dài, dễ gây khô mắt, mỏi mắt, rồi tiến triển thành cận thị, loạn thị, thậm chí biến dạng cấu trúc nhãn cầu.

Các chuyên gia nhãn khoa và nhi khoa khuyên rằng cha mẹ nên tránh dùng điện thoại hoặc máy tính bảng như “đồ chơi” cho trẻ, đồng thời làm gương giảm thời gian sử dụng màn hình của bản thân. Cần đặt ra quy định rõ ràng về thời lượng và nội dung sử dụng thiết bị điện tử cho trẻ.

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia đủ các hoạt động ngoài trời và trò chơi tập thể hằng ngày, giúp phát triển thị giác và sức khỏe toàn diện. Ngay cả khi bận rộn, cha mẹ vẫn có thể dành thời gian trước khi ngủ để kể chuyện hoặc lắng nghe con chia sẻ về trường học, qua đó duy trì mối liên kết tình cảm và giảm sự phụ thuộc của trẻ vào màn hình.