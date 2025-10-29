Người đàn ông mắc ung thư phổi vì thói quen khó bỏ suốt mấy chục năm

Bệnh viện K vừa phẫu thuật điều trị thành công cho một trường hợp ung thư phổi giai đoạn sớm. Đáng chú ý, đây là trường hợp người bệnh cao tuổi, có tiền sử hút thuốc lâu dài với tần suất nhiều. Nhờ có ý thức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, người bệnh đã kịp thời phát hiện u phổi nhỏ từ sớm, lựa chọn đúng phương pháp, nắm bắt “thời điểm vàng” để điều trị hiệu quả mà không cần đến hóa chất hay xạ trị.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp). Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Chính vì vậy, rất nhiều người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Phát hiện u phổi nhờ ý thức khám sức khỏe định kỳ

Tại Bệnh viện K, hầu hết các trường hợp đến khám và điều trị đều đã ở những giai đoạn tiến triển, giai đoạn đã di căn. Đặc biệt với người bệnh cao tuổi, việc phát hiện sớm và điều trị hiệu quả lại càng hiếm.

Trường hợp của ông Nguyễn Thế H. (1955), trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, dù tuổi cao nhưng nhờ có ý thức thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, ông đã sớm phát hiện phổi có khối u và nhanh chóng tới bệnh viện để được hỗ trợ tư vấn tình trạng bệnh và phương án điều trị kịp thời. Theo chia sẻ của ông H., từ khi nghỉ hưu, ông càng ý thức được việc cần phải chú ý hơn đến các vấn đề sức khỏe, nhất là khi bản thân có thói quen sử dụng thuốc lá thường xuyên ngay từ khi còn trẻ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

"Ngay từ những năm 18, đôi mươi, tôi đã có thói quen sử dụng thuốc lá. Càng lớn tuổi, tôi càng hút nhiều hơn, mỗi ngày phải hết một bao thuốc. Tôi vẫn thường đi khám sức khỏe khoảng từ 6 tháng đến 1 năm mỗi lần".

Gần đây, ông H. thấy việc hô hấp nặng nề hơn và ngực cũng đau tức một cách bất thường. Ông sắp xếp thời gian để đi khám sớm nhất. Kết quả sau khi thực hiện chẩn đoán hình ảnh CT Scanner lồng ngực, siêu âm, chụp cộng hưởng từ,... và một vài xét nghiệm, ông H. được chẩn đoán có khối u thùy trên phổi trái, kích thước 19x21mm. Tình trạng của người bệnh được kết luận ung thư biểu mô tuyến ở thùy trên phổi, giai đoạn đầu, kích thước nhỏ, không có di căn hạch, không di căn xa.

Ngày 7/10, ông H. được thực hiện mổ tại khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện K. Vì là trường hợp u phát hiện sớm, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi, cắt thùy trên kết hợp vét hạch. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng và đã thành công loại bỏ được khối u của người bệnh. Sau phẫu thuật 1 ngày, ông H. đã có thể ăn uống trở lại và sau 3 ngày thì hoàn toàn có thể tự vận động, đi lại, đứng ngồi bình thường. Ở độ tuổi của ông H., phục hồi sớm sau phẫu thuật là điều rất đáng mừng vì như vậy nghĩa là sức khỏe đã ổn định và người bệnh cũng không cần lo ngại về các biến chứng.

Ông H. cho biết, ông có thói quen hút thuốc lá suốt mấy chục năm.

Bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K cũng cho biết, nhiều bệnh nhân ung thư phổi tiến triển nặng, di căn là do ban đầu đã quá chủ quan với các triệu chứng bệnh. Những triệu chứng như đau tức ngực, suy giảm hô hấp, ho nhiều, chán ăn, sút cân,... thường bị nhầm lẫn với nhiều căn bệnh hô hấp khác. Ở người cao tuổi, việc thường xuyên đau ốm, tụt cân là điều dễ xảy ra, càng khiến cho nhiều người lơ là với ung thư phổi, từ đó bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị từ khi bệnh ở giai đoạn sớm.

Dấu hiệu nhận biết ung thư phổi

Theo các bác sĩ Bệnh viện K., ho có thể là do bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, thường hết sau 1 - 2 tuần, tuy nhiên nếu ho kéo dài lâu ngày không khỏi thì không loại trừ khả năng người đó mắc ung thư phổi.

Bệnh nhân còn có thể bị đau ở lưng hoặc vai, đau liên tục, âm ỉ hoặc thỉnh thoảng mới đau, diễn ra trong một vùng nào đó hay lan tỏa trên toàn bộ khoang ngực. Đau ngực trong ung thư phổi có thể là do khối u xâm lấn rộng hoặc đã di căn hạch gây chèn ép các cơ quan trong khoang ngực.

Ung thư phổi có thể làm thay đổi giọng nói của người bệnh, giọng của họ trở nên trầm hoặc khàn hơn so với trước đó. Đôi khi khàn tiếng cũng là dấu hiệu của một đợt cảm lạnh thông thường nhưng sẽ dần biến mất sau thời gian ngắn. Nếu khàn tiếng trên 2 tuần là dấu hiệu cảnh báo bất thường.

Người bị ho mạn tính (nhất là ở người hút thuốc lá) xuất hiện dấu hiệu ho dai dẳng hơn, ho ra nhiều chất nhầy và ho ra máu thì rất có thể đây là một trong số các dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.

Phần lớn những trường hợp bị thở khò khè đều là những trường hợp lành tính do viêm hoặc tắc nghẽn đường thở và không khó để điều trị. Nhưng khi có khối u cũng gây phản ứng viêm, tắc từ đó có thể khiến người bệnh thở khò khè.

Phổi có khối u có thể làm giảm thể tích thông khí dẫn đến khó thở. Nếu ta cảm thấy khó thở bất thường, nhất là sau khi leo cầu thang hoặc làm những công việc mà trước đây thực hiện rất dễ dàng thì hãy coi chừng về căn bệnh nguy hiểm này.

Nếu cân nặng giảm sút nhiều (4 - 5kg trở lên trong 1-2 tháng) mà không rõ nguyên nhân thì đó chính là lúc ta cần đi khám để loại trừ. Các tế bào ung thư cần nhiều năng lượng để phát triển nên chúng đã “mượn” từ chính các nguồn dự trữ trong cơ thể khiến chúng ta bị tụt cân mà không rõ lý do.

Khi khối u phổi chèn ép gây áp lực lên tĩnh mạch chủ trên thì sẽ gây ra hiện tượng đau nhức đầu khó chịu. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ bị đau mỏi cơ, đau tay và các ngón tay….