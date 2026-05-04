Bắt nghi phạm đầu độc đồ ăn dặm HiPP bằng thuốc diệt chuột

Lực lượng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland phối hợp Tổng cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Áo bắt nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ tống tiền nhằm vào hãng sản xuất thực phẩm trẻ em danh tiếng HiPP, Đài phát thanh và Truyền hình Quốc gia Áo ORF đưa tin ngày 3/5. Để phục vụ điều tra, danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ.

Hồ sơ từ phía cảnh sát cho biết sự việc được phát hiện tại siêu thị ở thủ phủ Eisenstadt nhờ một khách hàng báo cáo về dấu hiệu sản phẩm bị can thiệp. Cơ quan chức năng xác định các lọ sản phẩm bị can thiệp thuộc loại 190 gram dành cho trẻ 5 tháng tuổi, với thành phần gồm cà rốt và khoai tây, được bày bán tại hệ thống siêu thị SPAR ở Áo. Trước đó, một kẻ ẩn danh gửi thông điệp đe dọa đầu độc các lô hàng này, ép nhà sản xuất giao tiền.

Ngày 20/4, hãng HiPP chủ động công khai vụ tống tiền, đồng thời lập đội xử lý khủng hoảng nội bộ và trình báo cảnh sát. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng, hãng lập tức thu hồi toàn bộ sản phẩm tại các chuỗi bán lẻ SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt trên toàn nước Áo. Các đại lý phân phối ở Slovakia và Cộng hòa Czech cũng đồng loạt rút mặt hàng của thương hiệu này khỏi quầy kệ.

Hũ thức ăn dặm HiPP bị ảnh hưởng là loại 190 gram dành cho trẻ 5 tháng tuổi, thành phần gồm cà rốt, khoai tây. Ảnh: APA

Quá trình phối hợp điều tra giữa các nước sau đó phát hiện tổng cộng 5 lọ thực phẩm có dấu hiệu bị can thiệp. Kết quả kiểm nghiệm một lọ "cà rốt và khoai tây" bị thu giữ tại Áo cho thấy có chứa 15 microgram thuốc diệt chuột. Ông Helmut Marban, người phát ngôn Cảnh sát bang Burgenland, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm một lọ sản phẩm nghi nhiễm độc khác từng được bày bán tại cùng hệ thống siêu thị nhưng hiện vẫn chưa xác định được vị trí.

Reuters dẫn lời đại diện chuỗi siêu thị SPAR xác nhận việc thu hồi toàn diện tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo là một biện pháp phòng ngừa khẩn cấp, không xuất phát từ bất kỳ lỗi sản xuất hay thiếu sót chất lượng nào từ phía công ty, đồng thời nhấn mạnh các lô hàng luôn rời nhà máy trong tình trạng hoàn hảo. Khách hàng đã mua sản phẩm HiPP tại SPAR được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng và mang trả lại cửa hàng để được hoàn tiền 100%.

Cơ quan chức năng đang làm rõ mức độ nguy hiểm của liều lượng chất độc đối với cơ thể trẻ nhỏ để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi "cố ý gây nguy hiểm cho công cộng" và "cố ý gây thương tích nghiêm trọng".

Bộ Y tế Việt Nam đã yêu cầu các địa phương khẩn cấp thu hồi và khuyến cáo người dân ngừng sử dụng hũ ăn dặm HiPP vị cà rốt, khoai tây do nghi nhiễm thuốc diệt chuột.

Vụ việc của HiPP xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm trẻ em vừa trải qua những đợt rúng động hồi đầu năm. Các nhà sản xuất phải thu hồi sữa bột tại hơn 60 quốc gia sau khi nhiều trẻ em có triệu chứng ngộ độc do nhiễm độc tố Cereulide, một loại độc tố không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ nấu nướng.