Sáng dậy thoa 5 vị trí này trên cơ thể để sống thọ 100 tuổi

Vì sao cần dưỡng sinh buổi sáng để sống thọ?

Theo Y học cổ truyền, dưỡng sinh buổi sáng là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để duy trì sức bền cho cơ thể. Buổi sáng được coi là "thời điểm vàng" để chăm sóc cơ thể vì đây là lúc cơ thể chuyển mình từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Việc dưỡng sinh đúng cách lúc này không chỉ giúp bạn tỉnh táo tức thì mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe về lâu dài.

Dưới đây là những lý do tại sao việc dành vài phút dưỡng sinh sau khi thức dậy lại quan trọng

Dưỡng sinh buổi sáng giúp "khởi động" hệ thống sinh học:

Cơ thể con người giống như một cỗ máy. Sau một đêm dài ngủ tĩnh lặng, các bộ phận đều ở trạng thái "chế độ chờ", nhịp tim và tốc độ tuần hoàn máu giảm xuống. Các động tác xoa bóp, vận động nhẹ giúp làm giãn nở mạch máu, đưa oxy và dưỡng chất đến các cơ quan nhanh hơn.

Sau 6-8 tiếng ngủ, cơ thể ở trạng thái bất động, máu lưu thông chậm, cơ bắp và khớp thường bị cứng. Vận động nhẹ nhàng tại giường (co duỗi, xoa bóp) giúp thúc đẩy máu lưu thông, "làm nóng" các khớp và giảm tình trạng đau nhức.

Thay đổi tư thế đột ngột từ nằm sang đứng dậy có thể gây chóng mặt hoặc tăng áp lực lên tim. Dưỡng sinh tại giường giúp cơ thể thích nghi dần với nhịp độ ngày mới.

Các tác động vào huyệt đạo hoặc massage vùng mặt giúp gửi tín hiệu lên não bộ, đánh thức hệ thần kinh giúp bạn thoát khỏi trạng thái lờ đờ, uể oải sau khi thức dậy.

Dưỡng sinh buổi sáng kích hoạt hệ tiêu hóa và bài tiết

Việc dưỡng sinh (như xoa bụng hay uống một ly nước ấm) giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Cân bằng năng lượng (khí và huyết)

Theo Đông y, buổi sáng là lúc Dương khí bắt đầu bốc lên. Vận động nhẹ giúp thúc đẩy sự sinh phát của dương khí, tăng cường lưu thông khí huyết và nâng cao sức đề kháng. Điều này giúp cơ thể duy trì được sự dẻo dai, hạn chế các cơn đau nhức xương khớp thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi hoặc do tuổi tác.

Thiết lập trạng thái tinh thần tích cực

Dưỡng sinh không chỉ là về thể chất mà còn là về tâm trí. Việc dành 5-10 phút tập trung vào hơi thở và cơ thể giúp giảm bớt áp lực, lo âu.

Nó tạo ra một "khoảng đệm" cần thiết trước khi bạn bước vào nhịp sống hối hả, giúp tinh thần minh mẫn và bình tĩnh hơn để xử lý công việc.

Tích tiểu thành đại cho tuổi thọ

Tuổi thọ không đến từ những thay đổi đột ngột mà từ những thói quen nhỏ được lặp đi lặp lại.

Những tác động nhẹ nhàng vào buổi sáng giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu và sự linh hoạt của khớp.

5 vị trí "vàng" trên cơ thể cần chăm sóc để sống thọ

Theo y học cổ truyền và các phương pháp dưỡng sinh phương Đông, việc tác động vào 5 vị trí "vàng" dưới đây ngay khi vừa ngủ dậy sẽ giúp lưu thông khí huyết, đánh thức các cơ quan nội tạng và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

1. Mặt (massage mặt)

Hãy xoa hai bàn tay vào nhau cho thật nóng rồi áp lên mặt. Miết từ gò má xuống cằm, trán theo hình tròn và vuốt nhẹ từ đầu mày đến đuôi mày.

Việc làm này đánh thức hệ thần kinh trung ương, giúp máu lưu thông lên não giúp da dẻ hồng hào và giảm nếp nhăn. Việc này cũng giúp làm ấm các xoang, rất tốt cho người hay bị dị ứng thời tiết.

2. Vành tai (xoa tai)

Dùng ngón cái và ngón trỏ xoa dọc vành tai cho đến khi tai nóng đỏ lên, thực hiện khoảng 1-2 phút.

Tai là nơi tập trung rất nhiều huyệt đạo liên kết chặt chẽ với các cơ quan nội tạng (đặc biệt là thận). Xoa tai giúp "khởi động" toàn bộ máy móc bên trong cơ thể để sẵn sàng cho ngày mới.

3. Bụng (xoa bụng)

Đặt lòng bàn tay lên bụng, xoa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ quanh rốn khoảng 30-50 vòng.

Động tác này hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, hỗ trợ thải độc buổi sáng và phòng ngừa táo bón.

4. Thắt lưng (xoa thắt lưng)

Nằm ngửa, hai bàn tay xoa nóng, sau đó đặt hai tay vào vùng thắt lưng (vị trí của thận), ấn chặt và xoa lên xuống theo chiều dọc cho đến khi vùng này nóng ấm lên.

Trong y học cổ truyền, giữ ấm và kích thích vùng lưng giúp tăng cường thận khí, làm giảm đau lưng và giúp xương khớp dẻo dai hơn.

5. Lòng bàn chân (Huyệt Dũng Tuyền)

Dùng tay phải xoa mạnh lòng bàn chân trái đặc biệt là điểm lõm ở 1/3 phía trên (huyệt Dũng Tuyền) theo chiều dọc 100 lần, sau đó đổi bên.

Lòng bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo. Việc này thúc đẩy tuần hoàn máu, làm dịu thần kinh, hạ huyết áp và làm ấm cơ thể.

Lưu ý:

Dưỡng sinh buổi sáng quan trọng nhất là sự nhẹ nhàng và từ tốn. Những động tác này chỉ mất khoảng 5-10 phút nhưng quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì, nên thực hiện đều đặn mỗi sáng.

Tránh những vận động quá mạnh ngay khi vừa rời giường để cơ thể có thời gian thích nghi tốt nhất. Thao tác nhẹ nhàng nhưng đủ lực để tạo nhiệt. Đồng thời kết hợp với việc uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy để đạt hiệu quả cao nhất.