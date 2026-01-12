Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?

Về cơ bản, âm đạo giống như một hệ sinh thái thu nhỏ với khả năng tự làm sạch và tự cân bằng. Tuy nhiên, khi trạng thái cân bằng này bị phá vỡ, chị em sẽ cảm nhận được những rắc rối ở vùng kín như: cảm giác ngứa ngáy, nóng rát, khô hạn hoặc tiết dịch bất thường.

Những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của chị em.

Khi gặp vấn đề viêm nhiễm phụ khoa, chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng. Cùng với việc sử dụng thuốc theo hướng dẫn, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng không nhỏ để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị từ bên trong. Các chuyên gia sức khỏe phụ nữ khẳng định: Một số chất dinh dưỡng cụ thể có thể tác động trực tiếp đến hệ vi sinh vật và độ pH của âm đạo.

Krutika Nanavati - chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Hiệp hội Dinh dưỡng New Zealand, ứng cử viên Tiến sĩ tại Đại học Massey của New Zealand cho biết: Một số chất dinh dưỡng rất cần thiết để duy trì sức khỏe âm đạo, việc thiếu hụt các chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến các vấn đề. Theo Nanavati, thiếu vitamin C có thể dẫn đến khô và kích ứng, trong khi vitamin D rất cần thiết để duy trì sức khỏe của các mô âm đạo. Vitamin A rất quan trọng để duy trì độ acid của âm đạo, giúp bảo vệ chống lại nhiễm trùng.

Dưới đây là những loại thực phẩm có lợi, chị em nên bổ sung vào thực đơn để chăm sóc sức khỏe vùng kín tối ưu.

1. Thực phẩm giàu probiotic và lợi ích cho sức khỏe âm đạo

Đây là nhóm thực phẩm quan trọng hàng đầu đối với sức khỏe phụ khoa. Âm đạo khỏe mạnh là nơi cư trú của hàng tỷ vi khuẩn có lợi (chủ yếu là Lactobacillus), giúp duy trì độ pH acid nhẹ để ngăn chặn vi khuẩn xấu phát triển.

Sữa chua: Sữa chua tự nhiên, đặc biệt là loại sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua không đường, chứa rất nhiều lợi khuẩn Lactobacillus. Ăn sữa chua thường xuyên giúp bổ sung đội quân vi khuẩn tốt này, hỗ trợ cân bằng lại môi trường âm đạo và ngăn ngừa nấm men.

Thực phẩm lên men: Kim chi, dưa muối, súp miso hay trà kombucha cũng là những nguồn cung cấp probiotic tự nhiên tuyệt vời.

2. Thực phẩm giàu prebiotic và chất xơ

Prebiotic chính là nguồn "thức ăn" nuôi sống các lợi khuẩn. Để hệ vi sinh vật vùng kín phát triển mạnh mẽ, cần cung cấp đủ nhiên liệu cho chúng thông qua chế độ ăn giàu chất xơ.

Tỏi, hành tây và tỏi tây: Những loại gia vị quen thuộc này rất giàu inulin - một loại chất xơ prebiotic giúp lợi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra, tỏi còn có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Ngũ cốc nguyên hạt, chuối và các loại đậu: Đây là nguồn chất xơ dồi dào giúp ổn định đường huyết (đường huyết cao là môi trường ưa thích của nấm) và hỗ trợ hệ tiêu hóa, từ đó gián tiếp bảo vệ sức khỏe vùng kín.

3. Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C không chỉ tốt cho da hay hệ miễn dịch toàn thân mà còn rất cần thiết cho sức khỏe phụ khoa.

Các loại quả mọng và trái cây có múi rất giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, dâu tây, kiwi..., giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng. Hơn nữa, tính acid tự nhiên trong các loại quả này cũng hỗ trợ duy trì độ pH ổn định cho âm đạo.

Chế độ ăn cân bằng và lành mạnh hỗ trợ sức khỏe âm đạo và sức khỏe tổng thể. (Ảnh minh họa AI)

4. Thực phẩm chứa omega-3

Tình trạng khô âm đạo hay viêm nhiễm thường đi kèm với cảm giác đau rát khó chịu. Acid béo omega-3 được biết đến với khả năng chống viêm mạnh mẽ và hỗ trợ tuần hoàn máu.

Cá béo và các loại hạt như cá hồi, cá thu, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó... là những nguồn omega-3 dồi dào. Bổ sung đủ chất béo lành mạnh giúp tế bào vùng kín mềm mại, giảm tình trạng khô hạn và giảm bớt các triệu chứng khó chịu khi bị viêm.

5. Nước - yếu tố không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe 'vùng kín'

Một yếu tố rất đơn giản nhưng quan trọng nhất là nước. Niêm mạc âm đạo cũng giống như niêm mạc miệng cần được giữ đủ ẩm để duy trì chức năng.

Khi cơ thể thiếu nước, vùng kín sẽ dễ bị khô, gây đau rát và dễ bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Hãy đảm bảo uống đủ từ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tự làm sạch và duy trì độ ẩm tự nhiên.

Chuyên gia Krutika Nanavati cho biết, ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh giúp đảm bảo cơ thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết.

Ngoài ra cần tránh đồ ăn vặt hoặc thực phẩm không lành mạnh cũng ảnh hưởng tới sức khỏe âm đạo. Lý do là vì thực phẩm giàu đường và carbohydrate đơn giản có thể thúc đẩy sự phát triển của nấm men, dẫn đến nhiễm trùng. Chị em nên tránh tiêu thụ thực phẩm béo và chế biến sẵn góp phần gây viêm khắp cơ thể, làm trầm trọng thêm tình trạng khô và kích ứng âm đạo.