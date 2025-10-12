6 lý do không nên vứt bỏ vỏ chanh

Trong Đông y, vỏ chanh có vị cay đắng, tính ấm, vào hai kinh tỳ và phế, có tác dụng giúp khí huyết lưu thông, hỗ trợ tan máu bầm, giảm sưng đau, tiêu viêm, tiêu thấp.

Theo y học hiện đại, vỏ chanh có giá trị dinh dưỡng cao, có nhiều tác dụng như hỗ trợ sức khỏe răng miệng, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư...

Dưới đây là 6 lý do nên tận dụng vỏ chanh để đạt được lợi ích sức khỏe:

1. Vỏ chanh giàu chất chống oxy hóa

Vỏ chanh rất giàu các chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm vitamin C, D-limonene và flavonoid hesperidin, có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến stress oxy hóa và tổn thương tế bào, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và suy giảm chức năng não bộ.

Nghiên cứu còn cho thấy vỏ chanh có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn vỏ quýt hoặc vỏ bưởi.

Vỏ chanh chứa chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường miễn dịch.

2. Vỏ chanh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết

Chỉ một thìa canh vỏ chanh (khoảng 3 calo) đã chứa gần 1g chất xơ pectin, 8mg canxi, cùng một lượng nhỏ kali, magiê và khoảng 9% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Việc bổ sung vỏ chanh giúp gia tăng lượng chất xơ và vi chất mà nước ép hoặc phần thịt quả không cung cấp đủ.

3. Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy vỏ chanh có thể hỗ trợ sức khỏe răng miệng bằng cách chống lại sự phát triển của vi khuẩn trong miệng, nguyên nhân có thể dẫn đến sâu răng và nhiễm trùng nướu.

Bên cạnh đó, chiết xuất vỏ chanh đã được chứng minh có khả năng chống lại hoạt động của vi khuẩn Streptococcus mutans gây sâu răng, củng cố bằng chứng cho thấy các thành phần khác của loại quả này cũng có thể mang lại lợi ích tương tự cho sức khỏe răng miệng.

4. Giảm nguy cơ bệnh tim

Một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong vỏ chanh có thể làm giảm huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim.

5. Vỏ chanh có đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn

Nghiên cứu ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy vỏ chanh có thể giúp ngăn ngừa vi khuẩn và nấm có hại phát triển.

Hàm lượng kháng sinh và kháng nấm trong vỏ chanh có thể chống lại và làm giảm sự phát triển của vi sinh vật trên da và cơ thể, đặc biệt là những vi khuẩn kháng thuốc. Nhiều nghiên cứu hơn nữa được thực hiện trên người có thể giúp hỗ trợ những phát hiện này.

6. Vỏ chanh có thể giúp phòng chống ung thư

Vỏ chanh và các loại vỏ cam quýt khác có khả năng chống ung thư là nhờ các chất chống oxy hóa như D-limonene, vitamin C và hesperidin, có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Các nghiên cứu khác liên hệ việc tiêu thụ nhiều trái cây họ cam quýt và vỏ, bao gồm cả chanh, với nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn. Tuy nhiên, cần có thêm bằng chứng để xác nhận mối liên hệ tiềm năng này.

Cách bổ sung vỏ chanh vào chế độ ăn uống Để bắt đầu bổ sung vỏ chanh vào chế độ ăn uống, hãy cân nhắc những biện pháp sau: - Rửa sạch vỏ chanh trước khi ăn để loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu và ngăn ngừa vi khuẩn lây nhiễm chéo từ tay và bề mặt. - Dùng vỏ chanh làm lớp phủ cho đồ uống hoặc món tráng miệng. - Thêm vỏ chanh vào các món ăn ngọt và mặn, nước ướp và nước sốt. - Sử dụng vỏ chanh để trang trí cho cá nướng hoặc các món ăn hải sản khác. - Thêm vỏ chanh vào nước dùng để nấu cơm hoặc súp để tăng thêm hương vị. - Bảo quản vỏ chanh trong hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh vài ngày để dễ sử dụng.