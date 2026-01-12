5 lý do nên ăn một bát súp gà vào buổi tối mùa đông

Có nguồn gốc từ thời Trung Quốc cổ đại, súp gà được xem là thực phẩm mang tính trị liệu từ khoảng năm 60 sau Công nguyên. Pedanius Dioscorides, bác sĩ phẫu thuật trong quân đội La Mã dưới triều Hoàng đế Nero, từng đề cập đến lợi ích của món ăn này trong bộ bách khoa toàn thư 5 tập mang tên De Materia Medica.

Bên cạnh đó, thầy thuốc Hy Lạp Aretaeus xứ Cappadocia và học giả y học thế kỷ 12 Moses Maimonides cũng khuyến nghị dùng súp gà để hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, cúm và hen suyễn.

Được truyền lại qua nhiều thế hệ, với công thức gia truyền trong mỗi gia đình, súp gà từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu trong các gia đình Mỹ mỗi mùa đông. Nhưng thực sự, điều gì nằm trong bát súp nóng hổi ấy mang lại lợi ích cho cơ thể?

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một bát súp gà nấu tại nhà cung cấp nguồn protein vừa phải, chất béo và carbohydrate ở mức cân đối, đồng thời bổ sung nhiều vi chất thiết yếu cho cơ thể. Món ăn này chứa các khoáng chất như canxi, magiê và selen, giúp hỗ trợ sức khỏe xương, hệ miễn dịch và quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, súp gà còn cung cấp choline - dưỡng chất quan trọng cho chức năng não bộ - cùng vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, có lợi cho thị lực cũng như sức khỏe tổng thể.

Ăn một bát súp gà - được nấu bằng cách ninh gà với các loại rau củ như cà rốt, hành tây, thêm cần tây - mỗi tối mùa đông mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Tăng cường miễn dịch

Súp gà giàu vitamin, khoáng chất và protein - những dưỡng chất thiết yếu đối với hệ miễn dịch. Sự kết hợp giữa rau củ, thịt gà và nước dùng cung cấp cho cơ thể nhiều loại vi chất giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên tạp chí Poultry Science cho thấy súp gà có khả năng làm giảm tình trạng suy giảm miễn dịch thông qua việc cải thiện các chỉ số máu ngoại vi, đồng thời kích thích cơ thể tiết ra immunoglobulin và cytokine - những yếu tố quan trọng trong phản ứng miễn dịch.

Cải thiện tiêu hóa

Gelatin trong xương gà giàu các axit amin có lợi cho sức khỏe đường ruột. Việc ăn súp gà giúp làm dịu hệ tiêu hóa và lớp niêm mạc bên trong ruột, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra nhẹ nhàng hơn.

Cải thiện tâm trạng

Sandy Allonen, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Beth Israel Deaconess Medical Center, cho biết thịt gà chứa hàm lượng tryptophan cao - dưỡng chất giúp cơ thể sản sinh serotonin, còn được gọi là "hormone hạnh phúc", có tác dụng cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác dễ chịu. Bên cạnh đó, một nghiên cứu công bố năm 2009 trên Journal of Health Science cho thấy, ăn súp gà trong hai tuần giúp giảm đáng kể căng thẳng, lo âu và cải thiện lưu lượng máu ngoại vi.

Tăng cường sức khỏe khớp

Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên Poultry Science chỉ ra súp gà giàu collagen và các peptide có lợi cho khớp. Theo nghiên cứu năm 2021 đăng trên Nutrients, những người bổ sung collagen có nguồn gốc từ gà ghi nhận mức giảm đau khớp lên tới 36,9%, so với 14,3% ở nhóm dùng giả dược.

Cải thiện tình trạng cảm lạnh

Một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của súp gà là giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh. Nghiên cứu công bố năm 2025 trên Nutrients cho thấy súp gà giúp làm dịu các triệu chứng và rút ngắn thời gian mắc bệnh, đồng thời giảm một số chỉ dấu viêm trong máu.

Bên cạnh những lợi ích cho sức khỏe, hương vị thơm ngon, ấm áp cũng khiến súp gà trở thành món ăn được yêu thích mỗi mùa đông.