6 dấu hiệu ở móng tay cảnh báo nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm

Móng tay có hình dạng bất thường không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nó có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể. Những thay đổi nhỏ về màu sắc, hình dạng hoặc sự phát triển của móng có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất của các bệnh lý tiềm ẩn. Việc chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này cho phép phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, từ đó ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hơn.

Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo ở móng tay mà bạn không bao giờ nên bỏ qua:

1. Móng tay dùi trống

Móng tay dùi trống là tình trạng móng tay to ra và cong xuống, thường kèm theo cảm giác xốp hoặc mềm dưới nền móng. Một nghiên cứu đăng trên trên tạp chí Y học Hô hấp (Respiratory Medicine) cho thấy, dấu hiệu này phổ biến ở những bệnh nhân mắc bệnh phổi kẽ xơ hóa và bệnh phổi mãn tính.

2. Móng tay màu xanh

Trong y học còn gọi là móng tay tím tái, xảy ra khi da hoặc nền móng chuyển sang màu xanh hoặc tím. Điều này xảy ra do hemoglobin trong máu không được bão hòa hoàn toàn với oxy, khiến các mô có màu xanh tái. Theo đó, tím tái là một dấu hiệu lâm sàng quan trọng của tình trạng thiếu oxy máu, và tình trạng nếu kèm theo khó thở, mệt mỏi hoặc đau ngực cần được đi khám càng sớm càng tốt.

3. Móng tay giòn

Móng giòn là tình trạng móng dễ nứt, tách, bong tróc hoặc gãy. Mặc dù móng giòn thỉnh thoảng có thể do các yếu tố bên ngoài như thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc hóa chất mạnh, nhưng tình trạng này nếu kéo dài dai dẳng có thể phản ánh các vấn đề dinh dưỡng hoặc sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng. Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) về mối quan hệ giữa sức khỏe móng và sức khỏe xương nhấn mạnh rằng, móng giòn có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu canxi.

4. Móng tay trắng hoàn toàn

Móng tay trắng thường liên quan đến xơ gan, suy tim sung huyết và tiểu đường, và có thể là dấu hiệu lâm sàng sớm của bệnh lý toàn thân. Móng tay trắng hoàn toàn được cho là kết quả của những thay đổi trong mạch máu dưới móng và sự biến đổi của mô liên kết, dẫn đến màu sắc nhợt nhạt.

5. Đường trắng trên móng tay

Đây là tình trạng xuất hiện các đốm hoặc đường trắng trên móng, thường chạy ngang hoặc xuất hiện dưới dạng các chấm nhỏ. Thiếu kẽm là một trong những nguyên nhân dẫn đến xuất hiện đường trắng trên móng tay. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và tổng hợp protein, những quá trình thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh của móng. Các nghiên cứu cho thấy, thiếu kẽm có thể làm suy yếu các quá trình này, dẫn đến các bất thường về hình dạng móng, bao gồm cả các đường trắng.

6. Móng tay vàng

Hội chứng móng tay vàng hoặc tình trạng móng tay chuyển màu vàng thường phản ánh tình trạng nấm móng. Nhiễm nấm móng thường gặp ở móng chân hơn móng tay. Trong những trường hợp nghiêm trọng, móng có thể trở nên dày và giòn đến mức dễ gãy, đồng thời vùng da xung quanh bị đau và sưng tấy.