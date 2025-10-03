Căn bệnh ung thư tiên lượng xấu có thể bắt đầu từ một dải đen, thẳng ở móng

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tân, Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết ung thư hắc tố ở móng là một thể của ung thư hắc tố đầu cực (bàn tay, bàn chân), xuất hiện ở móng. Bệnh thường ảnh hưởng đến móng ngón chân cái và ngón tay cái (75 - 90% trường hợp). Tuy nhiên, bất kỳ móng nào trên ngón tay hoặc ngón chân cũng có thể bị ảnh hưởng.

"65% các trường hợp bệnh biểu hiện dưới dạng một dải đen, thẳng ở một móng duy nhất, bề rộng thường lớn hơn 3 mm, lan ra và có bờ không đều", bác sĩ Tân cho biết. Khối u có thể phát sinh từ mầm móng, bản móng hoặc vùng da cạnh móng.

Hình ảnh bệnh nhân bị ung thư hắc tố ở móng. Ảnh: BSCC

Ung thư hắc tố ở móng thường được chẩn đoán ở nhóm tuổi từ 50 – 70 tuổi, mặc dù đã có báo các các trường hợp hiếm gặp ở trẻ em. Nguy cơ mắc bệnh này liên quan tới yếu tố di truyền, những người mắc bệnh cũng thường mắc ung thư thứ phát khác nhiều hơn so với những bệnh nhân mắc thể ung thư hắc tố còn lại.

Không giống với với ung thư hắc tố da, ung thư hắc tố ở móng dường như không liên quan đến việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. U có nguồn gốc từ sự rối loạn biệt hóa và tăng sinh của các tế bào hắc tố sản xuất melanin vùng móng, đặc biệt vùng mầm móng. Vị trí dễ gặp chấn thương có thể là một yếu tố dẫn tới tỷ lệ gặp cao hơn ở ngón chân cái và ngón tay cái.

Biểu hiện ban đầu của bệnh thường là một dải sắc tố hẹp màu nâu - đen, có thể dọc theo chiều dài bản móng (móng sọc), phổ biến nhất ở móng tay cái hoặc ngón chân cái. Giai đoạn đầu thường khó phân biệt với lentigo lành tính hoặc nốt ruồi tuy nhiên, sau nhiều tuần - nhiều tháng, dải sắc tố đó trở nên rộng hơn (>3 mm), đặc biệt là ở đầu gần móng.

Sắc tố trở nên không đều (nâu nhạt và nâu sẫm), bờ viền trở nên không đều hoặc ranh giới không rõ. Sắc tố lan rộng đến da ở nếp gấp móng gần hoặc bên (sắc tố quanh móng), còn được gọi là "dấu hiệu Hutchinson", đây là dấu hiệu kinh điển rất có giá trị trong chẩn đoán ung thư hắc tố móng.

Tổn thương có thể hình thành nốt, loét hoặc chảy máu, có thể biểu hiện dưới dạng khối u dưới móng, tách móng hoặc trông giống như hạt cơm dưới móng. Đồng thời, có thể gây loạn dưỡng móng (móng mỏng, nứt hoặc biến dạng móng). Nếu khối u xâm lấn xương có thể gây đau.

Bệnh nếu di căn xa sẽ là biến chứng rất nguy hiểm. Nếu tổn thương xâm lấn tại chỗ gây loạn dưỡng móng và loét mạn tính, biến dạng, mất thẩm mỹ móng.

Về tiên lượng điều trị, ung thư hắc tố ở móng có tiên lượng xấu hơn các loại u hắc tố da khác do bệnh thường được chẩn đoán muộn, đặc biệt là ở ngón chân. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm theo một nghiên cứu khoảng 77%. Yếu tố chính liên quan đến nguy cơ di căn và tử vong là độ xâm lấn của khối u tại thời điểm điều trị.