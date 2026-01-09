Bé 3 tuổi bị chó nhà 30kg cắn thấu ngực, nguy kịch

Các bác sĩ xác định trẻ có vết thương thấu ngực phải, gây tràn máu và tràn khí màng phổi. Sau phẫu thuật cấp cứu và đặt dẫn lưu màng phổi, do mức độ tổn thương nặng và nguy cơ biến chứng cao, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị chuyên sâu.

ThS.BS Bùi Đức Vũ, Khoa Cấp cứu và Chống độc, cho biết trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy qua nội khí quản. Thăm khám cho thấy bệnh nhi bị tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi và gãy nhiều cung xương sườn.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ hội chẩn liên khoa, phối hợp với Ngoại lồng ngực, Chỉnh hình và đơn vị tư vấn tiêm chủng. Sau đánh giá toàn diện, bệnh nhi được chuyển tới Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để hồi sức và theo dõi sát.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường thăm khám cho bệnh nhi.

Đáng lo ngại, trước đó trẻ chưa được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại, trong khi con chó gây tai nạn cũng chưa được tiêm phòng. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh dại – căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu không được dự phòng kịp thời. Ngay lập tức, bệnh nhi được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại theo đúng phác đồ, song song với kiểm soát chảy máu, nguy cơ nhiễm trùng và suy hô hấp.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, cho biết nhờ được xử trí ban đầu đúng cách tại tuyến dưới và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, tình trạng của trẻ nhanh chóng được kiểm soát. Sau hai ngày điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định, tổn thương phổi cải thiện rõ.

Bệnh nhi đã được cai máy thở, tỉnh táo, vận động bình thường và dự kiến có thể ra viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ, tai nạn do chó và vật nuôi trong gia đình cắn có thể gây hậu quả nặng nề cho trẻ em, không chỉ ở nguy cơ mắc bệnh dại mà còn là những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Gia đình có trẻ nhỏ cần quản lý vật nuôi chặt chẽ, không thả rông chó, hạn chế để trẻ chơi một mình với vật nuôi và tuyệt đối không để trẻ trêu chọc, kích động chúng. Khi trẻ không may bị cắn, việc rửa sạch vết thương ngay dưới vòi nước và đưa đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định để giảm thiểu rủi ro.