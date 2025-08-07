Ung thư dạ dày vì ăn thực phẩm trữ đông lâu ngày

Sai lầm trong bảo quản thực phẩm khiến ông Lưu mắc ung thư dạ dày, câu chuyện cảnh báo không chỉ cho người cao tuổi. Ảnh minh họa

Ông Lưu, 53 tuổi, sống tại Trung Quốc, vốn có lối sống tiết kiệm từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mỗi khi thấy siêu thị có thịt giảm giá, ông thường mua số lượng lớn và trữ đông trong tủ lạnh. Theo thời gian, ngăn đá nhà ông chất đầy thịt cá, nhiều gói đã được cất giữ từ rất lâu, thậm chí ông không nhớ rõ thời gian cụ thể.

Dù con gái nhiều lần khuyên nên bỏ đi các loại thực phẩm "tồn kho", ông Lưu đều phản đối, cho rằng "để trong tủ lạnh thì không bao giờ hỏng được". Thêm vào đó, ông còn có thói quen ăn thức ăn thừa qua đêm, thậm chí để trong tủ lạnh đến vài ngày mới ăn hết.

Gần đây, ông bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội, buồn nôn, đầy hơi, dùng thuốc dạ dày thông thường không có tác dụng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ông đã mắc ung thư dạ dày ở giai đoạn tiến triển. Qua khai thác thói quen ăn uống, bác sĩ nghi ngờ việc lạm dụng thực phẩm trữ đông lâu ngày và ăn đồ thừa bảo quản sai cách có thể là yếu tố nguy cơ góp phần gây bệnh.

Tủ lạnh không phải 'bùa hộ mệnh' cho thực phẩm

Trái với suy nghĩ phổ biến, tủ lạnh không thể giữ thực phẩm "tươi mãi mãi". Trả lời trên tờ Health Daily China, bác sĩ Lưu Khánh, chuyên gia tiêu hóa tại Bệnh viện Trung Sơn (Thượng Hải), cho biết: "Tủ lạnh chỉ giúp làm chậm quá trình phân hủy và sinh sôi của vi khuẩn, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nếu để thực phẩm quá lâu hoặc bảo quản sai cách, đây có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây ung thư phát triển."

Một nghiên cứu từ Hiệp hội Y tế Toàn cầu cho thấy, hơn 40% tủ lạnh gia đình có chứa lượng vi khuẩn vượt ngưỡng an toàn, một số trường hợp lên tới 750 lần. Nấm mốc và vi khuẩn tích tụ ở các kệ tủ, ngăn chứa thực phẩm là mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch yếu.

Những thực phẩm 'tiếp tay' cho ung thư nếu để lâu trong tủ lạnh

Các chuyên gia khuyến cáo đặc biệt nên hạn chế để lâu những thực phẩm sau trong tủ lạnh:

- Rau lá xanh: Các loại rau như cải xanh, rau chân vịt, rau muống chứa nhiều nitrat. Khi bảo quản quá lâu, vi khuẩn sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrit - tiền chất của nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh. Nghiên cứu cho thấy, rau chân vịt bảo quản trong ngăn mát 16 tiếng có thể chứa tới 20,5 mg nitrit/kg, vượt mức an toàn.

- Hải sản: Hải sản chứa vi khuẩn Vibrio tự nhiên, nếu không được cấp đông đúng chuẩn và trong thời gian cho phép, vi khuẩn này có thể sinh sôi, gây nhiễm trùng, tổn thương gan và tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

- Đậu phụ và các sản phẩm từ đậu: Đậu phụ có độ ẩm và hàm lượng protein cao, rất dễ bị nhiễm khuẩn nếu để trong tủ lạnh quá 1-2 ngày, kể cả ở ngăn mát.

- Đồ ăn nguội, món trộn, salad: Những món không được làm chín ở nhiệt độ cao thường dễ bị nhiễm khuẩn và làm tăng hàm lượng nitrit trong tủ lạnh nếu để lâu.

Nên sử dụng hộp chuyên dụng để bảo quản thực phẩm, ghi rõ tên thực phẩm, ngày tháng trữ đông. Ảnh minh họa

Cảnh báo từ túi nylon đựng thực phẩm

Một thói quen sai lầm khác là sử dụng túi nylon từ siêu thị để trữ thực phẩm. Bác sĩ Lưu Khánh cho biết: "Phần lớn túi nilon cuộn trong siêu thị được làm từ nhựa PE, chỉ thích hợp dùng trong thời gian ngắn, ở điều kiện nhiệt độ thường. Khi tiếp xúc với dầu mỡ hoặc nhiệt độ thấp kéo dài, chúng có thể sinh ra chất độc, ảnh hưởng đến gan, thận và làm tăng nguy cơ ung thư."

Người tiêu dùng được khuyên nên sử dụng hộp nhựa, túi zip hoặc túi trữ đông chuyên dụng có chứng nhận an toàn thực phẩm để bảo quản đồ ăn.

Cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách

Để hạn chế tối đa rủi ro từ việc dùng tủ lạnh sai cách, bác sĩ Lưu Khánh đưa ra một số lưu ý:

- Chia nhỏ thực phẩm: Thịt, cá nên chia thành từng phần vừa ăn, tránh rã đông nhiều lần.

- Kiểm soát nhiệt độ: Ngăn đông duy trì ở -18°C, ngăn mát khoảng 4°C. Thịt nên sử dụng trong vòng 3-6 tháng, rau củ tối đa trong 5-7 ngày.

- Không tích trữ quá mức: Chỉ nên mua lượng thực phẩm vừa đủ dùng. Việc chất đầy tủ khiến khí lạnh không lưu thông tốt, làm tăng nguy cơ ôi thiu.

- Vệ sinh định kỳ: Mỗi tháng nên vệ sinh tủ lạnh ít nhất một lần, lau sạch các ngăn kệ, khử mùi bằng chanh hoặc baking soda, đồng thời kiểm tra và loại bỏ thực phẩm quá hạn.