5 thực phẩm bảo vệ gan, tăng miễn dịch mùa lạnh

Kỷ tử: "chất phục hồi" tự nhiên cho tế bào gan

Kỷ tử giàu betaine và polysaccharide - các hoạt chất sinh học tự nhiên, có tác dụng bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ giải độc và tăng cường miễn dịch. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy sử dụng 20-30 g kỷ tử mỗi ngày có thể làm tăng rõ rệt hoạt tính enzyme chống oxy hóa glutathione peroxidase của gan.

Nên pha kỷ tử với hoa cúc để uống, trong đó hoạt chất luteolin giúp tăng cường tác dụng giải độc. Lưu ý không đun ở nhiệt độ cao quá lâu, ngâm với nước khoảng 60 độ C giúp giữ lại hoạt chất tốt nhất.

Bông cải xanh: "kho dự trữ" hợp chất giải độc

Nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) cho thấy mầm bông cải xanh chứa sulforaphane, có thể làm tăng hoạt tính enzyme giải độc của gan lên khoảng 30%.

Mỗi tuần nên ăn bông cải xanh ba lần, mỗi lần khoảng 200 g, ưu tiên hấp. Ngoài ra có thể xào với thịt hoặc trộn salad nguội. Khi chế biến, nên dùng dầu ô liu để tăng khả năng hấp thu. Tuy nhiên, người có bệnh lý tuyến giáp cần kiểm soát lượng ăn.

Hàu: nguồn kẽm hàng đầu

Trong 100 g hàu có tới 71,2 mg kẽm, gấp 6 lần nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Kẽm tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp enzyme chuyển hóa rượu ở gan, đặc biệt quan trọng với người thường xuyên uống rượu bia.

Cách chế biến được khuyến nghị là hấp hàu với tỏi, vừa giữ trọn dinh dưỡng vừa dễ làm. Hàu rửa sạch, thêm tỏi băm, xì dầu, dầu hào; người hay lạnh bụng có thể thêm chút gừng, hấp khoảng 10 phút sau khi nước sôi. Nên chú ý chọn hàu tươi, vỏ khép kín.

Vừng đen: tổ hợp chống oxy hóa

Vừng đen rang ở nhiệt độ thấp chứa sesamin và vitamin E, giúp trung hòa các gốc tự do trong gan. Nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy ăn bột vừng đen liên tục 8 tuần có thể giúp giảm khoảng 15% men gan.

Nên rang chín vừng, xay cùng óc chó thành bột, dùng khoảng 15 g mỗi ngày, tránh ăn quá nhiều. Sự kết hợp chất béo không bão hòa từ vừng và óc chó giúp tăng hấp thu vitamin tan trong dầu.

Táo đỏ: vừa bổ huyết, vừa bảo vệ gan

Táo đỏ thường có hàm lượng polysaccharide lên tới 60%, kết hợp với sắt giúp cải thiện tuần hoàn máu ở gan. Viện Khoa học Y học Cổ truyền Trung Quốc ghi nhận nước sắc táo đỏ có thể làm giảm tình trạng xơ hóa gan do độc chất gây ra.

Cách dùng tốt nhất là bỏ hạt táo đỏ, ninh cùng nấm tuyết khoảng 2 giờ, đến khi nấm tuyết ra keo, táo mềm thì thêm đường nâu. Lưu ý: người mắc tiểu đường nên hạn chế, không ăn quá 5 quả mỗi ngày.

Lưu ý chăm sóc gan trong mùa đông

Nên uống 200 ml nước ấm ngay sau khi thức dậy để kích hoạt chuyển hóa của gan; ngủ trước 23h nhằm hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan; duy trì đi bộ nhanh 30 phút, ba lần mỗi tuần để cải thiện vi tuần hoàn gan. Với người mắc gan nhiễm mỡ hoặc viêm gan, cần tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ, có thể cân nhắc các sản phẩm hỗ trợ chứa silymarin (kế sữa).