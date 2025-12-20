5 loại đồ uống 'đảo ngược' tình trạng gan nhiễm mỡ

Bên cạnh điều trị y tế, việc duy trì lối sống lành mạnh và bổ sung một số loại đồ uống tự nhiên có thể hỗ trợ cải thiện chức năng gan theo thời gian. Dưới đây là 5 loại đồ uống được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận có lợi cho người mắc gan nhiễm mỡ.

Trà xanh

Trà xanh được đánh giá cao nhờ hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin. Các hợp chất này giúp bảo vệ tế bào gan bằng cách trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây tổn thương tế bào và thúc đẩy phản ứng viêm.

Trà xanh là thức uống bình dân nhiều công dụng. Ảnh: Ban Mai

Ngoài tác dụng chống oxy hóa, trà xanh còn giúp giảm viêm toàn thân liên quan đến sự tiến triển của gan nhiễm mỡ. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Quốc tế về Y học Lâm sàng và Thực nghiệm cho thấy những người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ tích tụ mỡ trong gan thấp hơn so với nhóm không sử dụng.

Bên cạnh đó, trà xanh có khả năng ức chế một số enzyme tham gia vào quá trình hấp thụ chất béo từ thực phẩm như enzyme lipase tụy, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trà gừng

Gừng chứa hơn 400 hợp chất hoạt tính sinh học cùng khoảng 40 hợp chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu cho thấy những người được bổ sung 2g gừng mỗi ngày trong 12 tuần có sự cải thiện rõ rệt về tình trạng đề kháng insulin và giảm các chỉ số viêm trong gan.

Nhờ đó, trà gừng được xem là thức uống có lợi cho người gan nhiễm mỡ. Ngoài tác dụng hỗ trợ chức năng gan, trà gừng còn giảm buồn nôn, hỗ trợ điều hòa huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch.

Giấm táo

Giấm táo có hiệu quả khác nhau tùy cơ địa của mỗi người nhưng là lựa chọn tốt với những ai muốn cải thiện gan nhiễm mỡ. Loại đồ uống này giàu chất chống oxy hóa và lợi khuẩn probiotic, hỗ trợ quá trình chuyển hóa đường và chất béo trong cơ thể.

Việc sử dụng giấm táo có khả năng làm giảm đáng kể nồng độ glucose trong máu ở bệnh nhân tiểu đường type 2. Kiểm soát đường huyết và giảm đề kháng insulin là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa và cải thiện gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, giấm táo cần được pha loãng đúng cách và nên uống bằng ống hút để hạn chế ảnh hưởng đến men răng.

Cà phê

Dù còn nhiều tranh luận, cà phê vẫn được chứng minh có lợi cho gan khi sử dụng ở mức độ hợp lý. Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp giảm viêm thông qua việc trung hòa các gốc tự do. Uống cà phê thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với việc giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Trà atiso đỏ

Đây là loại đồ uống giàu dinh dưỡng nhưng chưa được nhiều người quan tâm. Trà chứa các chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid, polyphenol và anthocyanin, có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa và giảm tích tụ mỡ.

Một nghiên cứu ghi nhận những người uống trà atiso đỏ trong 12 tuần có sự giảm đáng kể về cân nặng và lượng mỡ trong gan.