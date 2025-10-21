5 thói quen âm thầm hủy hoại sức khỏe đường ruột

Ruột có nhiều nhiệm vụ và vai trò hơn chúng ta vẫn nghĩ: chúng giúp tiêu hóa thức ăn, giảm viêm và tăng cường năng lượng.

Đường ruột khỏe mạnh khi chúng ta có thể thoải mái ăn nhiều loại thực phẩm nguyên chất mà không gặp bất kỳ triệu chứng nào, nhu động tiêu hóa đều đặn và cơ thể tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách “yêu thương” và bảo vệ hệ đường ruột quan trọng này. Những thói quen dưới đây có thể đang âm thầm phá hoại sức khỏe đường ruột của bạn:

1. Thường xuyên căng thẳng

Ruột và não có mối liên hệ mật thiết. Các hormone căng thẳng như cortisol ảnh hưởng trực tiếp đến trục não-ruột này, làm chậm quá trình tiêu hóa và thay đổi nhu động ruột, không chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu mà còn làm thay đổi thành phần vi khuẩn trong ruột.

Nếu không được kiểm soát, căng thẳng mãn tính có thể làm tăng tính thấm của ruột, gây ra tình trạng viêm nhiễm gia tăng không chỉ ở ruột mà còn trên toàn bộ cơ thể.

Việc tìm ra những cách hiệu quả để chăm sóc sức khỏe tinh thần có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tổng thể, hơn là chỉ cho riêng não bộ.

2. Thường xuyên thức khuya, ngủ kém

“Mọi con đường đều dẫn đến giấc ngủ chất lượng”. Vi khuẩn đường ruột cũng tuân theo nhịp sinh học giống như con người. Ngủ không đều hoặc không đủ giấc có thể làm gián đoạn các chu kỳ này và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột bằng cách làm giảm sự đa dạng của vi khuẩn, giảm vi khuẩn có lợi và gia tăng vi khuẩn có hại.

Những thói quen như thức đêm, ngủ kém có thể làm suy yếu quá trình phục hồi của cơ thể diễn ra vào ban đêm, khiến niêm mạc ruột dễ bị tổn thương hơn.

Hãy cố gắng duy trì thói quen ngủ lành mạnh, chẳng hạn như đi ngủ vào cùng một giờ mỗi ngày và tránh ánh sáng xanh vào ban đêm.

3. Ăn cùng một loại thực phẩm lặp đi lặp lại

Thiếu sự đa dạng trong chế độ ăn uống có thể gây hại cho đường ruột. Chuyên gia dinh dưỡng Maggie Moon, Thạc sĩ, Tiến sĩ Y khoa, cho biết: "Ăn đi ăn lại cùng một loại thực phẩm, ngay cả khi chúng lành mạnh, đồng nghĩa với việc chúng ta đang hạn chế sự đa dạng dinh dưỡng".

Hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và đa dạng hơn khi được cung cấp nhiều loại thực phẩm thực vật lành mạnh hơn. Hãy thử thêm một loại trái cây hoặc rau củ mới vào thực đơn hằng ngày của bạn ít nhất một lần mỗi tuần sẽ giúp khẩu vị của bạn được đa dạng và tốt cho sức khỏe tổng thể hơn.

4. Tránh Carbohydrate

Carbohydrate (chất đường bột gồm 3 thành phần chính là đường, tinh bột và chất xơ) thực chất cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Tránh carbohydrate đồng nghĩa với việc bạn không hấp thụ được carbohydrate phức hợp, nguồn năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Đừng ngại bổ sung carbohydrate vào bữa ăn hằng ngày vì bất kỳ lý do gì.

5. Sử dụng thuốc quá mức

Việc sử dụng thuốc quá mức - đặc biệt là thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, có thể gây tổn hại không thể phục hồi cho sức khỏe đường ruột.

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve) và aspirin thường được sử dụng để giảm đau, đau đầu hoặc viêm. Mặc dù chúng an toàn khi thỉnh thoảng được sử dụng và theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng việc sử dụng quá thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc ruột.

NSAID làm giảm sản xuất prostaglandin bảo vệ niêm mạc ruột, khiến axit và enzyme tiêu hóa dễ gây kích ứng hơn. Theo thời gian, việc sử dụng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ “rò rỉ ruột”, chảy máu hoặc viêm ở đường tiêu hóa và chuyển đổi thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột sang các vi khuẩn có hại hơn.