Giáo sư Nhật điểm tên 10 thực phẩm có thể âm thầm hủy hoại thận

Thông tin này được Kozuki, Chủ tịch Đại học Khoa học Sức khỏe tỉnh Yamagata, công bố trên tạp chí Weekly Women's Prime mới đây. Ông nhấn mạnh bệnh thận mạn tính đang trở thành "căn bệnh quốc gia mới" tại Nhật Bản với tỷ lệ cứ 5 người trưởng thành lại có một người mắc phải. Nếu không kiểm soát kịp thời, người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần, gây gánh nặng lớn về sức khỏe và kinh tế.

Giáo sư Kozuki khẳng định thận đặc biệt nhạy cảm với thực phẩm vì cơ quan này phải trực tiếp xử lý chất thải từ quá trình trao đổi chất, bao gồm nước, muối và protein. Hai yếu tố nguy hiểm nhất trong thực phẩm chế biến sẵn là natri (muối) và phốt pho. Trong đó, các nhà sản xuất thường thêm phốt pho làm phụ gia bảo quản, giữ màu và tăng hương vị, nhưng chất này lại cực kỳ khó đào thải.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm hàng ngày được chuyên gia Nhật Bản khuyến cáo hạn chế tối đa:

Ảnh minh họa: New hope network

Mối nguy hại đầu tiên đến từ việc lạm dụng, ăn quá nhiều mì ly và mì gói ăn liền. Một khẩu phần mì kèm nước súp chứa 5-6 gam muối, gần bằng hoặc vượt mức khuyến nghị cả ngày cho người bệnh thận (dưới 6 gam). Ngoài ra, lượng lớn phụ gia phốt pho trong mì ăn liền càng khiến gánh nặng lên thận tăng cao.

Nhóm thực phẩm giàu chất phụ gia tiếp theo cần tránh là thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông và thịt xông khói. Những món ăn sáng tiện lợi này chứa hàm lượng phốt pho cao, buộc thận phải hoạt động quá tải để lọc máu.

Các sản phẩm từ chả cá (surimi) như chả cá ống (chikuwa) hay chả cá chiên cũng chứa lượng phốt pho và muối đáng báo động. Người tiêu dùng cần cảnh giác với những sản phẩm ghi nhãn "chất điều chỉnh độ pH" hoặc "chất nhũ hóa" vì đây thường là tên gọi khác của phốt phát.

Tương tự, phô mai chế biến cũng sử dụng muối nhũ hóa chứa phốt phát trong quá trình sản xuất để tạo kết cấu mềm mịn. Ngay cả dưa muối chua cũng bị liệt vào danh sách đen do lượng muối quá cao, gây rối loạn cân bằng chất lỏng và tăng huyết áp, ảnh hưởng trực tiếp chức năng thận.

Bên cạnh muối và phốt pho, ông Kozuki đặc biệt lưu ý tác hại của đường. Việc tiêu thụ nhiều đường làm đường huyết tăng vọt, tổn thương các mạch máu nhỏ tại thận và suy giảm khả năng lọc.

Bánh mì trắng là thực phẩm quen thuộc nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn. Được làm từ bột mì tinh luyện, bánh mì trắng gây tăng đường huyết nhanh chóng sau khi ăn. Chuyên gia khuyên người dân nên thay thế bằng bánh mì nguyên cám.

GS Masahiro Kozuki. Ảnh: Kaigo

Các loại đồ ngọt như bánh kem, bánh bao chứa hàm lượng đường cao nên cần loại bỏ khỏi thực đơn. Với đồ ăn vặt, khoai tây chiên chứa nhiều muối và bánh gạo giàu carbohydrate đều dễ gây tăng đường huyết, chỉ nên ăn hạn chế tối đa mỗi tuần một lần.

Cuối cùng là nhóm đồ uống chứa đường lỏng gồm nước ép trái cây, rau củ và cà phê đóng hộp, nước tăng lực. Một hộp nước ép nhỏ có thể chứa tới 25 gam carbohydrate (tương đương 6 viên đường). Việc ăn trực tiếp trái cây tươi sẽ tốt hơn nhiều so với uống nước ép để giảm tải lượng đường nạp vào cơ thể.