Ăn nhiều 15 siêu thực phẩm này, đường ruột sẽ "cảm ơn" bạn

Sức khỏe đường ruột là thuật ngữ đề cập đến sức khỏe của toàn bộ hệ tiêu hóa. Đường ruột là nền tảng cho hầu hết các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người. Những gì bạn chọn ăn có thể mang lại lợi ích và cải thiện sức khỏe đường ruột. Ngược lại, cơ thể cũng sẽ gặp nguy nếu bạn ăn phải những thực phẩm không đảm bảo hoặc có hại cho sức khỏe đường ruột.

Ruột còn là trung tâm chỉ huy của hệ thống miễn dịch - nghĩa là nó có thể điều chỉnh và kiểm soát trạng thái cảnh giác của hệ thống miễn dịch. Những gì bạn ăn chắc chắn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của bạn. Một số loại thực phẩm sẽ thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có hại, trong khi những loại thực phẩm khác có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Ví dụ, ăn nhiều loại thực giàu chất xơ giúp điều hòa đường ruột, cải thiện khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Dưới đây là những loại trái cây và rau củ tốt nhất cho sức khỏe đường ruột:

1. Tỏi và hành tây

Tỏi và hành tây rất giàu prebiotic, tốt cho hệ vi khuẩn đường ruột. Tỏi và hành tây sống có hàm lượng prebiotic cao hơn, có thể được sử dụng trong nước sốt giấm, sốt salsa hoặc các loại gia vị khác để tăng cường sức khỏe đường ruột. Bởi vậy thường xuyên thêm 2 loại gia vị này vừa giúp tăng hương vị cho món ăn vừa cải thiện sức khỏe đường ruột.

2. Gừng

Gừng thúc đẩy nhu động ruột và có thể làm giảm nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, như ợ hơi, đầy hơi, khó tiêu và buồn nôn.

3. Nghệ

Nghệ có tác dụng chống viêm và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nó có thể làm dịu các rối loạn tiêu hóa, bao gồm hội chứng ruột kích thích và bệnh viêm ruột.

4. Tỏi tây

Tỏi tây cũng rất giàu prebiotic, có lợi cho sức khỏe đường ruột nhờ. Cách ăn uống tốt cho sức khỏe đường ruột là bổ sung cho hệ vi khuẩn đường ruột những vi khuẩn có lợi như probiotic. Những vi khuẩn có lợi này sống trong ruột và có khả năng điều chỉnh nhiều khía cạnh quan trọng, bao gồm độ pH của môi trường bên trong ruột già, cũng như sản xuất các chất dinh dưỡng hậu sinh học hỗ trợ sức khỏe của các tế bào đại tràng.

5. Atisô

Atisô có tác dụng như một chất chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao, cũng như giàu prebiotic và probiotic. Ăn atisô hấp với sữa chua để tăng cường khả năng hấp thụ lượng probiotic.

6. Thì là

Nhai hạt thì là sau bữa ăn có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, cũng như ngăn ngừa tình trạng đầy hơi. Thì là cũng rất giàu chất xơ và là một loại thực phẩm chứa nhiều prebiotic.

7. Cải Brussels

Nên bổ sung đa dạng các loại trái cây và rau củ vào chế độ ăn uống thay vì chỉ ăn một vài loại nhất định. Cải giàu chất xơ, vitamin C và vitamin K này rất đáng để thường xuyên thêm vào thực đơn của bạn.

8. Rau chân vịt

Rau chân vịt là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, sắt và magie. Điểm cộng lớn là nó có thể được trộn với rất nhiều loại trái cây và rau củ khác chứa vitamin C để hỗ trợ hấp thụ sắt. Rau chân vịt có thể đem trộn salad, làm sinh tố với các loại trái cây và rau củ yêu thích khác, hoặc xào, hấp nấu canh theo nhiều cách khác nhau.

9. Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp carbohydrate, vitamin A dồi dào. Hãy cố gắng giữ nguyên vỏ, vì đây là nơi chứa nhiều chất xơ nhất.

10. Quả mọng

Quả mâm xôi, việt quất, dâu tây, mâm xôi đen và nhiều loại trái cây khác là nguồn cung cấp chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp chống lại căng thẳng và viêm nhiễm trong cơ thể.

Ăn những trái cây này trực tiếp hoặc ăn kèm với sữa chua, làm sinh tố,… đều rất ngon.

11. Chuối tiêu

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, magie và kali dồi dào, cũng như carbohydrate giúp duy trì năng lượng lâu dài.

Chuối rất giàu prebiotic có lợi cho đường. Nó cũng rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn vì rất tiện lợi, có thể ăn trực tiếp, làm bánh, nấu chè,…

12. Quả bơ

Tương tự như prebiotic trong rau củ có lợi cho đường ruột, prebiotic trong trái cây cũng vậy. Bơ có thể dùng làm sinh tố, trộn với dầu ô liu để làm nước chấm hoặc nước sốt salad, hoặc ăn trực tiếp ngay sau khi bóc vỏ.

13. Táo

Táo có pectin, một nguồn chất xơ quan trọng khác tốt cho đường ruột. Táo cũng giàu quercetin, một chất dinh dưỡng polyphenol khác hỗ trợ lớp nhầy của niêm mạc ruột.

14. Quả lựu

Lựu rất giàu polyphenol, một loại prebiotic không gây đầy hơi như một số loại thực vật khác như tỏi và hành tây, đồng thời giúp thúc đẩy và chữa lành lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc ruột.

15. Củ cải đường

Củ cải đường mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe đường ruột. Củ cải đường có đặc tính chống viêm, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Tình trạng viêm ít hơn có nghĩa là sức khỏe đường ruột tốt hơn.