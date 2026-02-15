5 sai lầm khi tích trữ thực phẩm dịp Tết nhiều gia đình mắc phải

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhiều gia đình Việt thường mắc phải khi tích trữ thực phẩm dịp Tết.

Mua thực phẩm quá nhiều vì sợ thiếu

Tâm lý “Tết phải đủ đầy” khiến nhiều gia đình mua lượng lớn thịt, giò chả, bánh kẹo, rau củ ngay từ trước Tết nhiều ngày. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm bảo quản lâu ngày dù để trong tủ lạnh vẫn có nguy cơ giảm chất lượng dinh dưỡng, thay đổi mùi vị và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, các món chế biến sẵn như giò, chả, nem, thịt quay nếu bảo quản không đúng nhiệt độ rất dễ hư hỏng, gây rối loạn tiêu hóa khi sử dụng.

Không ít gia đình sau Tết phải bỏ đi lượng thực phẩm lớn vì không dùng hết, vừa lãng phí vừa ảnh hưởng môi trường.

Nên lên danh sách thực phẩm theo số lượng thành viên gia đình và dự kiến số bữa ăn để mua vừa đủ, tránh tích trữ quá mức.

Bảo quản thực phẩm sống và chín chung một ngăn

Đây là lỗi rất phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao. Thực phẩm sống như thịt, cá, hải sản có thể chứa vi khuẩn. Nếu đặt chung với thực phẩm chín hoặc đồ ăn sẵn, vi khuẩn dễ lây nhiễm chéo.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia an toàn thực phẩm, tủ lạnh nên được phân chia rõ ràng: Ngăn riêng cho thực phẩm sống; Ngăn riêng cho thực phẩm đã nấu chín; Sử dụng hộp kín để tránh lây nhiễm mùi và vi khuẩn.

Việc sắp xếp khoa học không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn giúp tủ lạnh gọn gàng, dễ kiểm soát thực phẩm.

Lạm dụng tủ lạnh, cho rằng để lạnh là an toàn tuyệt đối

Nhiều người có quan niệm chỉ cần cho thực phẩm vào tủ lạnh là có thể bảo quản lâu dài. Tuy nhiên, nhiệt độ lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển vi khuẩn chứ không tiêu diệt hoàn toàn.

Một số thực phẩm nếu để quá lâu trong tủ lạnh vẫn có thể bị biến chất, sinh độc tố hoặc mất giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là: Thịt, cá tươi bảo quản quá thời gian khuyến nghị; Rau củ để lâu dễ mất vitamin; Thức ăn thừa bảo quản quá 2–3 ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo nên dán nhãn ngày bảo quản và ưu tiên sử dụng thực phẩm theo nguyên tắc “nhập trước – dùng trước”.

Tích trữ thực phẩm không kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng

Trong quá trình chuẩn bị Tết, nhiều gia đình mua thực phẩm đóng gói với số lượng lớn nhưng ít chú ý đến hạn sử dụng. Một số sản phẩm như bánh kẹo, mứt, hạt khô nếu để lâu trong môi trường ẩm có thể bị nấm mốc mà mắt thường khó phát hiện.

Ngoài ra, việc mua thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc vào dịp cận Tết cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bạn cần: Kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi mua; Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bảo quản thực phẩm khô ở nơi thoáng mát, tránh ẩm.

Bỏ quên thực phẩm trong tủ lạnh quá lâu

Tủ lạnh dịp Tết thường chứa rất nhiều thực phẩm khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Không ít gia đình để quên đồ ăn thừa hoặc thực phẩm cũ ở góc tủ, đến khi phát hiện thì đã hỏng.

Việc bảo quản thực phẩm quá lâu không chỉ làm mất giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, tủ lạnh quá đầy còn làm giảm hiệu quả làm lạnh, khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn và tiêu tốn điện năng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên: Dọn tủ lạnh định kỳ trước và trong Tết; Sắp xếp thực phẩm theo nhóm; Ưu tiên sử dụng đồ cũ trước khi bổ sung đồ mới.

Tích trữ thực phẩm khoa học giúp Tết trọn vẹn hơn

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tích trữ thực phẩm là thói quen cần thiết trong dịp Tết, nhưng cần thực hiện khoa học và hợp lý. Việc chuẩn bị vừa đủ giúp đảm bảo bữa ăn tươi ngon, hạn chế nguy cơ bệnh đường tiêu hóa và tránh lãng phí.

Trong đời sống hiện đại, sự đủ đầy không nằm ở việc tích trữ thật nhiều thực phẩm, mà ở cách lựa chọn và sử dụng thông minh để giữ gìn sức khỏe cho cả gia đình.

Một gian bếp gọn gàng, tủ lạnh được sắp xếp khoa học không chỉ giúp việc nấu nướng thuận tiện mà còn góp phần tạo nên không khí sum vầy, ấm áp trong những ngày đầu năm.