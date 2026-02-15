Mẹ đảm gợi ý mâm cỗ cúng Tất niên 10 món cầu kỳ

Chị Thu Hương, sinh năm 1985 coi việc chuẩn bị mâm lễ ngày rằm, mùng 1 và dịp lễ Tết như một phần quan trọng trong đời sống tâm linh. Dù công việc bận rộn, chị vẫn giữ thói quen tự tay nấu nướng, sắp lễ chu toàn.

Theo chị Thu Hương, mâm cỗ ngày Tết không chỉ thể hiện sự ấm no, hạnh phúc mà còn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới đủ đầy, phát tài. Vì vậy, các món ăn cần được chuẩn bị thịnh soạn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Mâm cỗ tất niên 10 món chị gợi ý thường gồm những món quen thuộc như xôi, nem rán, chả ngũ sắc, canh, món mặn và một số món ngọt, được sắp xếp cân đối cả về màu sắc lẫn ý nghĩa.

Bên cạnh các món tự tay làm, chị còn bổ sung thêm đặc sản vùng miền để mâm cỗ thêm phong phú.

Điều đặc biệt trong những mâm cỗ của gia đình chị là sự tham gia của các con. "Nhà mình luôn có đầu bếp mẹ và phụ bếp con, đó là thói quen nhiều năm nay", chị cho biết.

Ba cô con gái đều được mẹ hướng dẫn làm bếp từ sớm. Bé nhỏ nhất từ 10 tuổi đã có thể tự làm nem từ đầu đến cuối, hai con lớn biết nặn bánh, bày mâm cơm, mâm cỗ theo ý tưởng của mẹ.

Thông thường, chị Thu Hương đảm nhận phần nấu nướng chính và trao đổi ý tưởng tổng thể, còn các con phụ trách trang trí, tỉa hoa, sắp xếp món ăn.

Với chị, thời gian vào bếp cũng là lúc cả gia đình quây quần, học nữ công gia chánh và trò chuyện cùng nhau.

Để có mâm cỗ tươm tất mà không quá vất vả, chị Thu Hương luôn chuẩn bị từ sớm. Chị lên danh sách món, đặt mua nguyên liệu và chia nhỏ thời gian mua sắm cho thuận tiện.

Những món như nem, chả ngũ sắc thường được làm trước vào cuối tuần, rán hoặc hấp sơ rồi cấp đông. Xôi và bánh được đồ một lửa từ tối hôm trước.

Đến ngày cúng, chị chỉ tập trung hoàn thiện các món chính và làm thêm các món rau củ, hoa quả để đảm bảo độ tươi. "Trong khoảng hai tiếng là mình có thể nấu nướng và sắp xếp xong mâm lễ", chị cho biết.

Với chị Thu Hương, mâm lễ không nhất thiết lúc nào cũng phải cầu kỳ, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Khi có nhiều thời gian hơn, chị chuẩn bị chu đáo, chỉn chu hơn; còn những ngày bận rộn, mâm lễ được sắp gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ hoa thơm, trái ngọt.