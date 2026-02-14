Cụ bà 84 tuổi tử vong sau 1 ngày nhập viện, người nhà ‘tố’ bác sĩ tắc trách

Tài khoản Facebook "L.D" phát trực tiếp (livestream) cảnh ê kíp bác sĩ thực hiện cấp cứu cho một bệnh nhân tại giường, kèm lời lẽ bức xúc, khi trước đó bác sĩ nói bệnh nhân bình thường nên không đồng ý cho chuyển viện. Khi cụ bà có dấu hiệu bất thường, người nhà đến phòng trực báo, nhờ kiểm tra, nhân viên trực vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại. Người nhà cụ bà cho rằng, việc xử trí như trên dẫn tới cụ bà tử vong chỉ sau 1 ngày nhập viện.

Clip trên sau khi đăng tải đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ của người dùng mạng xã hội. Sự việc được xác định xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Người nhà cụ bà 84 tuổi quay và phát trực tiếp cảnh cấp cứu tại giường bệnh với nhiều lời lẽ bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Báo cáo sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau xác nhận, clip quay cảnh cấp cứu cho cụ bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành, Cà Mau, tử vong sau 1 ngày nhập viện).

Theo bệnh viện, bà Y. được người nhà đưa tới cấp cứu và nhập viện chiều 10/2, trong tình trạng vùng mu bàn tay phải xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau kèm các bóng nước lan nhanh lên cẳng tay. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và hội chứng Cushing do thuốc - tình trạng dư thừa hormone cortisol do sử dụng corticoid kéo dài hoặc liều cao.

Khi vào viện, bệnh nhân còn tỉnh, sốt 39 độ C... Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng viêm nhiễm nặng. Bác sĩ chẩn đoán bà Y. bị nhiễm trùng huyết xuất phát từ nhiễm trùng da, mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu. Bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh, giảm đau, bù dịch và điều trị triệu chứng; đánh giá tiên lượng rất nặng và chuyển vào phòng bệnh nặng để theo dõi.

Đến 19h30 ngày 11/2 (sau hơn 24 giờ nhập viện), bà Y. ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy và đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân.

Ê kíp bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản và sử dụng thuốc cấp cứu, nhưng sau 30 phút hồi sức không hiệu quả, bệnh nhân được xác định tử vong.

Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Sau sự việc, bệnh viện cho biết, đã họp Hội đồng người bệnh với Ban giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng và ca trực. Báo cáo nêu rõ, bác sĩ và điều dưỡng ca trực có mặt tại phòng bệnh khi nhận tin báo bệnh nhân diễn tiến nặng, thực hiện y lệnh khẩn trương, đúng quy trình.

Khi nhập viện tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được ghi nhận dấu hiệu sinh tồn, khám lâm sàng và giải thích tình trạng, sau đó chuyển khoa lâm sàng theo dõi. Báo cáo cũng cho rằng, tại khoa điều trị nội trú, bác sĩ điều trị không có giải thích nào về việc cho rằng sinh hiệu bệnh nhân ổn với gia đình như thông tin từ phía người nhà.

Bệnh viện khẳng định, đã thực hiện đầy đủ các quy trình khám, chữa bệnh.