Ngày Tết, tham khảo 6 cách chọn và bảo quản các loại hạt khô không bị hôi dầu, mốc hỏng

Các loại hạt khô vốn là nguồn thực phẩm dồi dào dinh dưỡng và chất chống oxy hóa tuyệt vời cho sức khỏe. Thế nhưng, nhiều người gặp tình trạng mua hạt về bị mọt hoặc có mùi hôi dầu khó chịu dù đã được đậy kín.

Thực tế, dù sở hữu kết cấu khô giòn, nhóm thực phẩm này lại cực kỳ nhạy cảm với các tác động từ môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, việc nắm vững kỹ thuật bảo quản các loại hạt đúng cách rất quan trọng để duy trì chất lượng sản phẩm. Tìm hiểu những bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn bảo quản các loại hạt luôn giòn tan, trọn vị và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng trong thời gian dài.

1. Tại sao việc cẩn thận bảo quản các loại hạt khô lại quan trọng?

Bảo quản các loại hạt đúng cách là vô cùng quan trọng.

Các loại hạt cực kỳ bổ dưỡng và chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein, vitamin và khoáng chất nhưng việc bảo quản một số loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều hoặc hạt dẻ cười... một cách cẩn thận là điều thiết yếu. Lý do là chúng thường có xu hướng mất đi độ giòn, hương vị, tiết ra dầu, có thể bị hôi dầu và phát sinh bọ, mọt khi được bảo quản kém. Dấu hiệu các loại hạt có thể dễ dàng nhận thấy khi chúng bị oxy hóa, dẫn đến vị đắng và mất giá trị dinh dưỡng.

Nguyên nhân chính gây hư hỏng:

- Oxy hóa: Tiếp xúc với không khí làm chất béo biến đổi, gây mùi hôi dầu và vị đắng.

- Nhiệt độ & ánh sáng: Đẩy nhanh quá trình phân hủy tự nhiên của hạt.

- Độ ẩm: Điều kiện lý tưởng để nấm mốc và côn trùng (mọt) phát triển.

2. Một số cách bảo quản các loại hạt khô

Chọn hộp đựng bảo quản phù hợp

Bước đầu tiên trong việc bảo quản các loại hạt đúng cách là đừng dùng túi nilon thông thường, hãy ưu tiên lựa chọn một hộp đựng kín khí. Việc tiếp xúc với không khí là một trong những lý do chính khiến hạt bị ỉu hoặc hôi dầu. Hãy sử dụng các loại hộp như:

- Lọ thủy tinh có nắp gioăng cao su: Cách ly hoàn toàn với không khí.

- Túi hút chân không: Giải pháp tốt nhất để triệt tiêu oxy.

- Hộp nhựa cao cấp (BPA-free): Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vị trí bảo quản lý tưởng

Các loại hạt nên được bảo quản trong môi trường khô ráo, thoáng mát để ngăn chúng bị hỏng. Lý tưởng nhất là hãy cất chúng trong tủ đựng thực phẩm hoặc tủ bếp, tránh xa các nguồn nhiệt như bếp lò, lò nướng hoặc ánh nắng trực tiếp từ cửa sổ… Nhiệt độ cao khiến các loại dầu trong hạt nhanh hỏng hơn.

Tránh để hạt ở những khu vực ấm áp, ẩm ướt như gần cửa sổ hoặc phía trên nóc tủ lạnh. Tốt nhất, nếu có thể giữ nhiệt độ phòng khoảng 18°C hoặc thấp hơn để kéo dài thời hạn sử dụng hơn nữa.

Bảo quản trong tủ lạnh

Để lưu trữ lâu hơn nữa, để các loại hạt trong ngăn mát tủ lạnh là một lựa chọn giúp hạt tươi ngon trong vài tháng.

Nhiệt độ lạnh giúp làm chậm quá trình oxy hóa, giữ cho chúng tươi ngon trong nhiều tháng. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân và hạt dẻ sẽ giữ được chất lượng tốt trong tủ lạnh, đặc biệt nếu mua với số lượng lớn.

Hãy đặt hạt vào hộp đậy kín hoặc túi có khóa trước khi cho vào tủ lạnh để ngăn hạt không hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác (hành tây, tỏi, thịt cá).

Cấp đông các loại hạt

Nếu muốn bảo quản hạt trong thời gian dài hơn, cấp đông (ngăn đá) là giải pháp tốt nhất, có thể bảo quản từ sáu tháng hoặc thậm chí một năm. Việc cấp đông sẽ ngăn chặn quá trình oxy hóa bằng cách giữ nguyên độ tươi và hương vị của chúng.

Để cấp đông, hãy đặt hạt vào túi hoặc hộp kín khí, đảm bảo đã loại bỏ hết không khí ra ngoài. Khi dùng, chỉ lấy ra một lượng vừa đủ và để chúng rã đông ở nhiệt độ phòng trong vài giờ. Tránh cấp đông lại hạt khi chúng đã được rã đông, vì điều này có thể làm hỏng kết cấu giòn và hương vị của hạt.

Tránh bảo quản với số lượng quá lớn

Mặc dù việc mua một lượng lớn các loại hạt có thể rất hấp dẫn nhưng tốt nhất là không nên dự trữ quá nhiều trong thời gian dài. Các loại hạt chứa tinh dầu tự nhiên, theo thời gian, có thể bị hôi dầu ngay cả khi được bảo quản đúng cách. Nếu có ý định mua nhiều, hãy chia thành các phần nhỏ và đựng trong các hộp riêng biệt, để mỗi lần chỉ để một phần nhỏ tiếp xúc với không khí.

Kiểm tra hạt thường xuyên

Ngay cả khi được bảo quản đúng cách, vẫn nên thỉnh thoảng kiểm tra hạt để xem có dấu hiệu hư hỏng hay không.

Những hạt đã bị hôi dầu thường có vị đắng hoặc chua và có thể có mùi khó chịu hãy bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe gan và hệ tiêu hóa. Nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về kết cấu hoặc hương vị cũng vứt bỏ những hạt bị ảnh hưởng để tránh làm hỏng phần còn lại.

Những phần hạt chỉ bị ỉu do độ ẩm chưa bị hỏng đừng vứt bỏ, có thể phơi nắng để giúp giảm độ ẩm tự nhiên, dùng nồi chiên không dầu sấy nhẹ ở nhiệt độ thấp (khoảng 100 - 120°C) trong vài phút hoặc sử dụng chảo rang khô nóng với một chút muối để khôi phục lại hương vị và kết cấu.

Việc bảo quản hạt đúng cách không chỉ giữ trọn hương vị thơm ngon mà còn bảo toàn giá trị dinh dưỡng (omega-3, chất chống oxy hóa)...