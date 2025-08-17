Những món ăn sáng khoái khẩu của tế bào ung thư

Bữa sáng từ lâu được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động và duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu khoa học, không phải loại thực phẩm nào cũng mang lại lợi ích. Thậm chí, một số đồ ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể trở thành "món khoái khẩu" của tế bào ung thư, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển.

Đường tinh luyện và bánh ngọt - 'nhiên liệu' cho tế bào ung thư

Một trong những phát hiện nổi bật trong nghiên cứu ung thư hiện đại là hiện tượng "hiệu ứng Warburg" - tế bào ung thư có xu hướng tiêu thụ đường (glucose) nhiều hơn so với tế bào bình thường để phát triển nhanh chóng. Điều này khiến các loại thực phẩm chứa đường tinh luyện như bánh ngọt, ngũ cốc ăn liền có đường, nước ép công nghiệp... trở thành bữa sáng yêu thích của ung thư.

Tiến sĩ Lewis Cantley, chuyên gia ung thư học tại Weill Cornell Medicine (Mỹ), cho biết: "Lượng đường cao trong máu có thể kích thích con đường insulin, gián tiếp thúc đẩy sự phát triển và phân chia của tế bào ung thư".

Thịt chế biến sẵn: xúc xích, thịt xông khói, jambon

Thịt chế biến sẵn được xếp vào cùng nhóm 'chất gây ung thư' với thuốc lá.

Thịt chế biến sẵn được WHO xếp vào nhóm "chất gây ung thư loại 1" - cùng nhóm với thuốc lá. Chúng chứa nitrat và nitrit, khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamine, một hợp chất có khả năng gây đột biến gen. Ăn xúc xích, thịt xông khói hay jambon vào bữa sáng thường xuyên đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, dạ dày.

Bác sĩ Rachel Thompson, chuyên gia dinh dưỡng thuộc World Cancer Research Fund (Anh), cảnh báo: "Chỉ cần 50 gram thịt chế biến sẵn mỗi ngày đã làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng thêm 18%".

Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ

Bánh rán, quẩy, gà rán thường chứa nhiều chất béo bão hòa và acrylamide - một chất hình thành khi tinh bột được chiên ở nhiệt độ cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra acrylamide có liên quan đến nguy cơ ung thư thận, buồng trứng và tuyến tụy.

Ngoài ra, thói quen ăn sáng nhiều dầu mỡ còn gây viêm mạn tính, làm suy giảm hệ miễn dịch, yếu tố bảo vệ quan trọng chống lại tế bào ung thư.

Đồ uống có đường và cà phê quá ngọt

Một ly trà sữa, cà phê sữa đặc hay nước ngọt có ga vào buổi sáng có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tức thời, nhưng đồng thời cũng khiến cơ thể "ngập" trong lượng đường dư thừa. Một báo cáo trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention chỉ ra rằng tiêu thụ đồ uống có đường thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư gan và ung thư vú.

Bánh mì trắng, tinh bột tinh chế

Tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, bún, phở làm từ bột trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến lượng đường huyết tăng nhanh chóng. Điều này tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.

Giáo sư Jian-Min Yuan, Đại học Pittsburgh (Mỹ), nhận định: "Chế độ ăn giàu tinh bột tinh chế có thể liên quan đến ung thư tụy và ung thư đại trực tràng do ảnh hưởng đến insulin và yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF)".

Không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào gây ra ung thư ngay lập tức, nhưng thói quen ăn sáng không lành mạnh, lặp đi lặp lại trong nhiều năm, sẽ làm tăng nguy cơ hình thành khối u. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một bữa sáng lành mạnh nên bao gồm:

Một bữa sáng lành mạnh không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn là lá chắn bảo vệ cơ thể trước căn bệnh nguy hiểm này.

- Ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, bánh mì đen, gạo lứt).

- Nguồn đạm tốt (trứng luộc, cá, sữa chua không đường, các loại đậu).

- Rau xanh và trái cây tươi để bổ sung chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa.

- Uống nước lọc hoặc trà xanh thay vì nước ngọt có gas hay cà phê pha nhiều đường.