5 món ăn sáng có thể khiến thận yếu

Một số thực phẩm trong bữa sáng không tốt cho thận, nhất là người đã có bệnh nền. Hạn chế những món này có thể giúp bảo vệ chức năng thận và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Thực phẩm chế biến sẵn là lựa chọn nhanh chóng cho bữa sáng song hàm lượng muối cao lại có khả năng gây hại thận. Dung nạp quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng huyết áp, ảnh hưởng xấu đến thận.

Theo thời gian, tiêu thụ thực phẩm này thường xuyên góp phần gây áp lực lên thận. Thay vào đó, hãy tự làm bữa sáng với rau tươi và protein như trứng, các loại hạt để bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích thường có trong bữa sáng nhưng chúng có thể gây hại cho thận. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính do hàm lượng natri và phốt pho cao. Những loại thịt này chứa nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp.

Thịt chế biến sẵn chứa các chất bảo quản như nitrat và nitrit, có thể gia tăng căng thẳng cho cơ quan này. Lựa chọn các nguồn protein tươi, chưa qua chế biến như trứng, các loại đậu để cung cấp dinh dưỡng mà không gây quá tải.

Ngũ cốc có đường thường có hàm lượng đường và các chất phụ gia nhân tạo cao, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thận. Lượng đường dư thừa góp phần gây béo phì và kháng insulin - những yếu tố nguy cơ chính thúc đẩy bệnh thận. Thay thế thực phẩm này bằng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, kiều mạch, gạo lứt để cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, duy trì chức năng thận tốt hơn.

Bánh ngọt và bánh donut chứa nhiều đường tinh luyện, chất béo không lành mạnh và carbohydrate đơn giản. Những thành phần này có thể gây tăng đột biến đường huyết, góp phần gây béo phì, tăng thêm áp lực cho thận. Các lựa chọn thay thế tốt hơn như bánh làm từ ngũ cốc nguyên hạt, ít chất béo, thỏa cơn thèm ăn vào buổi sáng đồng thời bảo vệ sức khỏe thận.

Nước ép trái cây đóng chai chứa hàm lượng đường bổ sung cao đồng thời ít chất xơ so với ăn nguyên trái. Lượng chất xơ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dễ tăng cân. Lựa chọn trái cây nguyên quả hoặc tự làm nước ép ít đường để tận dụng lợi ích tự nhiên của trái cây, giúp thận khỏe theo thời gian.