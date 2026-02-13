4 loại cây có độc, nhiều người vẫn thường xuyên trồng làm cảnh

Cây trúc đào

Trúc đào là loại cây bụi có hoa rất đẹp với màu hồng, trắng hoặc đỏ đặc trưng, thường được trồng ở công viên hoặc hàng rào ven đường nhờ khả năng chịu hạn tốt. Tuy nhiên, đây là một trong những loài cây độc nhất thế giới; mọi bộ phận của cây từ thân, lá, hoa cho đến nhựa cây đều chứa các hợp chất glycoside tim mạch như oleandrin. Nếu vô tình ăn phải, độc tố này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, thậm chí là tử vong trong trường hợp nghiêm trọng. Ngay cả việc hít phải khói từ cây trúc đào đang bị đốt cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh là cây cảnh nội thất được ưa chuộng nhờ những chiếc lá to bản, xanh mướt pha lẫn sắc trắng tinh tế. Tuy nhiên, bên trong tế bào của loại cây này chứa các tinh thể canxi oxalat sắc nhọn. Khi nhai hoặc nuốt phải lá, các tinh thể này sẽ đâm vào niêm mạc miệng và họng, gây ra cảm giác bỏng rát dữ dội, sưng tấy phù nề dẫn đến mất giọng tạm thời. Trong một số trường hợp, sự sưng tấy quá mức ở cổ họng có thể gây khó thở, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và vật nuôi trong nhà.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là biểu tượng của tài lộc và may mắn, xuất hiện ở hầu hết các văn phòng và phòng khách tại Việt Nam. Dù có vẻ ngoài bóng bẩy và cứng cáp, nhưng toàn bộ các bộ phận của cây kim tiền đều chứa canxi oxalat tương tự như vạn niên thanh. Nếu nhựa cây dính vào da, nó có thể gây ngứa rát, phát ban hoặc hình thành các nốt phồng rộp. Nếu trẻ em vô tình bẻ lá và cho vào miệng, độc tố sẽ làm kích ứng niêm mạc môi, lưỡi và cổ họng, gây đau đớn và nôn mửa, vì vậy bạn nên đặt cây ở vị trí cao, ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Cây hoa sứ

Cây hoa sứ với thân hình mọng nước và những bông hoa rực rỡ thường được trồng dưới dạng bonsai rất đẹp mắt. Điểm cần lưu ý chính là lớp nhựa màu trắng sữa (mủ cây) tiết ra khi thân hoặc cành bị tổn thương. Loại nhựa này chứa các hợp chất độc hại có thể gây kích ứng da nghiêm trọng, viêm da hoặc bỏng rát nếu chạm trực tiếp. Nếu nhựa cây dính vào mắt có thể gây tổn thương thị lực tạm thời, và nếu nuốt phải có thể gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến nhịp tim, do đó bạn nên đeo găng tay khi cắt tỉa loại cây này.